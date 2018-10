Le juge du tribunal de police de Bruges a condamné Loïs Openda, 18 ans, à 1.600 euros d'amende et à un mois d'interdiction de conduite, avec sursis à chaque fois pour la moitié de la peine.

Le jeune footballeur avait conduit sans permis. Le prometteur attaquant du FC Bruges est venu présenter des excuses à l'audience. Le 22 avril dernier, la police brugeoise a remarqué une Mercedes à l'arrêt au milieu de la route. Ayant aperçu les policiers, le conducteur a redémarré et un peu plus loin, il a emprunté une bande réservée aux bus et aux taxis. Le contrôle qui s'en est suivi a révélé que Loïs Openda circulait sans permis.

Me Walter Van Steenbrugge a expliqué que le véhicule avait été mis à disposition par le FC Bruges, mais ne pouvait en principe être conduit que par la mère du joueur. "Il voudrait s'excuser aujourd'hui en personne. Les gens du FC Bruges m'assurent qu'il s'agit d'un garçon exemplaire. Il n'était alors pas encore membre à part entière du noyau A mais cette saison, il a bien progressé". Le jeune avant est monté au jeu mercredi en Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid.

Loïs Openda a entre-temps obtenu un permis de conduire provisoire. La défense a plaidé pour qu'il ne soit puni que d'un carton jaune pour son péché de jeunesse. "Je voudrais présenter mes excuses pour ce que j'ai fait. C'était une bêtise", a reconnu le joueur.

Le juge a finalement condamné Loïs Openda à 1.600 euros d'amende et à une interdiction de rouler d'un mois, des peines assorties d'un sursis pour la moitié. Openda s'est enfin vu infliger une amende de 160 euros pour l'infraction routière commise.