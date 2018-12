Le 26 août dernier, le club Bruges recevait le club bruxellois d'Anderlecht au stade Jan Breydel pour un match de Jupiler Pro League que les Brugeois ont remporté 2-1. Après la rencontre, les supporters du club hôte ont chanté ces paroles dans les travées du stade :"Mijn vader zat bij de commando's, Mijn moeder bij de SS, En samen verbanden ze Joden, want joden die branden de best". Comprenez : "Mon père faisait partie d'un commando, ma mère était SS, et ensemble, ils ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux."Ce n'est pas la première fois que le club est pointé du doigt puisque des chants racistes avaient été lancés à l'encontre du joueur de Charleroi Francis N'Ganga en début d'année 2018. En 2017, aussi, les dirigeants du club brugeois avaient demandé aux supporters qu'ils arrêtent d'entonner "Al wie niet springt is een jood" ("Qui ne saute pas est un juif") dans les tribunes.La problématique n'est pas entièrement neuve. Le CCOJB (Comité de coordination des organisations juives de Belgique) y réagit régulièrement. Pas plus tard qu'il y a un an, il réagissait, auprès de nos confrères de la RTBF notamment, à la popularité du chant "Al wie niet springt is een jood" dans les travées du stade brugeois: "". "".