Joël Rubinfeld: "En punir 1 pour en éduquer 100"

Le 26 août dernier, le club Bruges recevait le club bruxellois d'Anderlecht au stade Jan Breydel pour un match de Jupiler Pro League que les Brugeois ont remporté 2-1. Après la rencontre, les supporters du club hôte ont chanté ces paroles dans les travées du stade :"Mijn vader zat bij de commando's, Mijn moeder bij de SS, En samen verbanden ze Joden, want joden die branden de best". Comprenez : "Mon père faisait partie d'un commando, ma mère était SS, et ensemble, ils ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux."Ce n'est pas la première fois que le club est pointé du doigt puisque des chants racistes avaient été lancés à l'encontre du joueur de Charleroi Francis N'Ganga en début d'année 2018. En 2017, aussi, les dirigeants du club brugeois avaient demandé aux supporters qu'ils arrêtent d'entonner "Al wie niet springt is een jood" ("Qui ne saute pas est un juif") dans les tribunes.Les racines du problème sont profondes. Le CCOJB (Comité de coordination des organisations juives de Belgique) y réagit régulièrement. Pas plus tard qu'il y a un an, il réagissait, auprès de nos confrères de la RTBF notamment, à la popularité du chant "Al wie niet springt is een jood" dans les travées du stade brugeois: "". "".

Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge contre l'Antisémitisme (LBCA), condamne les chants entonnés par les supporters mais constate que le phénomène n'est pas nouveau et prend de plus en plus d'ampleur. "Il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités, que cela soit au niveau du club, de la justice voire même au niveau des fanclubs", explique-t-il.



Le président de la LBCA considère aussi qu'il y a du laxisme dans le chef des responsables. "La direction du club n'a peut-être pas envie de traiter cette affaire, sachant qu'elle va créer des problèmes. Tout le monde attend que les autres bougent mais personne n'agit."



Dans la vidéo, les supporters peuvent aisément être identifiés, pointe notre interlocuteur. "Cela permettrait à la justice de faire bouger les choses, c'est son devoir. Il faudrait pouvoir sanctionner les supporters. Selon moi, en punir 1 pourrait en éduquer 100", affirme Joël Rubinfeld.



Il met aussi en cause l'évolution des réseaux sociaux, qui permettent les dérapages et développent le sentiment d'impunité : "Avant, les gens créaient des faux profils, aujourd'hui, ils ne se cachent plus car ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis et punis. Cela doit changer".



Le Club Bruges condamne avec force

Le Club a réagi avec fermeté à la diffusion de cette vidéo qui ne lui était pas étrangère : "