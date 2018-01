Celui qui a été champion de Russie en 2006 avec le CSKA Moscou officiait cette saison à Arsenal Tula, en Russie.





Le Russe a signé un contrat d'1 an et demi dans la Venise du Nord et aura la lourde tâche de remplacer Ludovic Butelle dans les cages brugeoises, lui qui devrait quitter le club lors du mercato.