Il sourit et nous confie qu’il s’amuse bien. Ivan Leko a pourtant un timing serré comme jamais. "J’ai réunion… il y a 2 minutes", sourit-il au moment du dernier clic de notre photographe.

La semaine passée à Garderen, traditionnel lieu de villégiature estivale des Flandriens, a permis au coach de peaufiner son travail. "Et ça bosse dur", martèle-t-il avant de préciser voir "des progrès au quotidien, des qualités et de la mentalité."

Les premiers matches amicaux ont rapidement convaincu. Malgré un manque d’efficacité devant le but, les Brugeois commencent à se fondre dans le "moule Leko". Un mélange de labeur et de possession de balle.

En trois petites semaines, vous avez déjà observé une évolution ?

"Oui ! (sans hésitation) Je sais que beaucoup de choses changent pour les joueurs et même pour les observateurs extérieurs. Nous avons un nouveau staff, de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Mais je vois que les gars pigent ce que je leur demande. Cela va même plus vite que ce que j’espérais."

Est-ce plus simple de mettre en place ce qu’on souhaite à Bruges qu’à Saint-Trond ?

"La différence se fait surtout au niveau de l’organisation du club. Pas du groupe. Mon avantage est que je ne perds pas de temps, je ne dois faire qu’une seule chose : mon job de coach. Ma manière de travailler n’a, elle, pas changé. Que je sois ici, au Real Madrid ou au FC de Kampioenen (NdlR : célèbre émission TV flamande) , je fais mon truc. Je fais ce en quoi je crois."

Il faut oser, vous débarquez et vous imposez vos méthodes sans hésiter !