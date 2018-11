Ivan Leko ne veut pas se laisser impressionner par la jolie course en tête du Racing Genk : "Chapeau pour Philippe Clement et son équipe qui développe effectivement un excellent football, mais nous nous déplacerons ce soir en Limbourg sans trembler et avec la même ambition que toujours : remporter la victoire."

L’entraîneur du Club Bruges insiste : "Certes, le Racing compte trois unités de plus que nous mais sans les deux bourdes de Letica - à Antwerp et à Saint-Trond -, la préface de ce sommet se rédigerait de manière bien différente. Car les erreurs de notre gardien nous ont coûté quatre points."

Ivan Leko entretient toujours le mystère sur le choix de son gardien de but : "On attend de voir si Letica est suffisamment rétabli pour entrer en ligne de compte. Karlo s’est entraîné mais il n’est peut-être pas encore à 100 %. Comme pour les autres postes, je choisirai le meilleur des deux. Mon choix ne déterminera toutefois pas une préférence entre mes deux gardiens."

Même au début de la saison dernière, Ivan Leko n’a jamais voué à Ethan Horvath la confiance qu’il a accordée à Letica.

Le choix du gardien ne constitue pas l’unique incertitude dans le camp brugeois. Vormer reprendra-t-il sa place et son brassard ? Contre Ostende, Rits a pallié l’absence de son capitaine à la satisfaction générale. Il ne mériterait pas d’être retiré : "Vormer est SO et notre capitaine. À ce double titre, il est important pour nous", assure son coach.

Horvath y croit

Ethan Horvath a réussi sa rentrée, mardi soir contre Ostende. "Je suis toujours resté patient, a-t-il expliqué après la rencontre. Quand le Club a enrôlé Letica, j’ai compris que j’allais devoir lutter pour garder ma place. Mais j’ai su être costaud mentalement. J’ai travaillé dur chaque jour à l’entraînement, et surtout je suis resté positif."