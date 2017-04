Le Club Bruges a-t-il renoué avec l’espérance en remportant enfin, contre Ostende, sa première victoire dans les PO1 ?

La mine réjouie du président Bart Verhaeghe, enlaçant chacun de ses joueurs à leur rentrée au vestiaire et les congratulant avec chaleur, semble alimenter cet optimisme.

Pour quelle(s) raison(s) le Club peut-il croire qu’il va retrouver son rang ?

Le réveil d’Izquierdo

Le Soulier d’or a réussi un joli doublé. Il a retrouvé le sourire et celui-ci n’est plus forcé. Izquierdo n’avait plus marqué depuis le 4 mars dernier, à Genk, dans son dernier match avant sa blessure aux adducteurs. Il a repris le 17 avril à Zulte Waregem. Sans convaincre, comme à Anderlecht lors de la journée suivante. Contre Ostende, il a de nouveau déboulé, parfois avec succès. Est-il redevenu pleinement lui-même, à l’entame de sa brève tournée d’adieu ? "Pas tout à fait, admet-il. Je peux mieux encore. Mais mes deux goals vont me booster".

La promesse Rotariu

