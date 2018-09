L'UEFA a officialisé mardi la liste des joueurs retenus par les 32 clubs qui disputeront cette saison la Ligue des champions. Le champion de Belgique, le Club Bruges, évoluera dans le groupe A avec l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et Monaco.

Le noyau des 23 joueurs (avec le numéro) retenus par le coach Ivan Leko est le suivant:

Gardiens : 1. Karlo Letica; 22. Ethan Horvath

Défenseurs: 4. Luan Peres; 5. Benoit Poulain; 15. Matej Mitrovic; 21. Dion Cools; 24. Stefano Denswil; 35. Saulo Decarli; 44. Brandon Mechele; 77. Clinton Mata

Milieux de terrain: 6. Sofyan Amrabat; 11. Krépin Diatta; 16. Siebe Schrijvers; 18. Marvelous Nakamba; 19. Thibault Vlietinck; 20. Hans Vanaken; 25. Ruud Vormer; 26. Mats Rits; 47. Arnaut Groeneveld

Attaquants: 7. Wesley Moraes; 9. Jelle Vossen; 10. Kaveh Rezaei; 42. Emmanuel Bonaventure Dennis.

Parmi les absents côté brugeois figurent les gardiens Vladimir Gabulov, Guillaume Hubert et Brent Gabriëls. Le défenseur Ivan Tomecak, le médian Brandon Baiye et l'attaquant Loïs Openda ne figurent pas non plus dans la liste communiquée à l'instance européenne.

A cette liste de 23 joueurs A, qui devaient être communiquée à l'UEFA lundi, peuvent se joindre des joueurs B, nés à partir du 1er janvier 1997 ayant évolué deux ans dans le club de manière consécutive. Ces joueurs peuvent apparaître dans la sélection de leur club s'ils sont annoncés la veille du match à minuit au plus tard.

La liste A peut être modifiée à hauteur de 3 joueurs à partir des huitièmes de finale (1er février 2019).