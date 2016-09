Ludovic Butelle: "Je suis venu au Club pour ces frissons-là"

F.C. Bruges

"Le match contre le Standard ? La pire prestation de ma carrière brugeoise. Quand j’en ai revu les images, des choses m’ont choqué. L’explication ? Je la connais : elle est flagrante. Je ne la divulguerai pas. J’avais déjà gâché ma finale de la Coupe de Belgique contre ce même adversaire en loupant une sortie. J’ai heureusement montré, dans les PO1 , qu’on pouvait compter sur moi. Je n’ai jamais triché avec qui que ce soit. Simplement, je ne suis pas un robot."

En vrai professionnel qu’il est, Ludovic Butelle n’élude pas ses responsabilités : "Je sais ce qu’il s’est passé. J’ai toujours assumé. Si j’ai des comptes à rendre, c’est au président - qui me paie - et au coach."

Même si, en ce tout début de saison, il s’est révélé moins rassurant qu’à son arrivée à Bruges, au début de cette année civile, le gardien de but français n’apparaît pas en proie au moindre doute. Il n’est pas déstabilisé : "Je jouis d’une grande force de caractère. Dans les autres rencontres, je n’ai pas commis de fautes qui ont fait perdre l’équipe. Ma famille est heureuse. Je me sens bien à Bruges. J’y ai gagné la confiance de tout le monde. Le groupe m’apprécie. Je marche à l’affectif. Mon but, à présent, est de démontrer que le match contre le Standard n’était, dans mon chef, qu’un accident."

L’entrée en lice en Champions League offre à Ludovic Butelle une superbe occasion de se distinguer. Mais avant tout de savourer, de se laisser griser par une magie qui ne s’estompe pas : "J’ai déjà goûté à la Ligue des Champions. J’ai occupé le banc de touche du CF Valence pendant quatre saisons. J’ai même participé à un match, contre l’AS Roma. Nous étions qualifiés, la Roma devait absolument nous battre pour poursuivre l’aventure. Elle l’a fait. Je me souviens de presque tout. De ce coup de tête à bout portant de Panucci qui avait offert la victoire à son équipe"…

Ludovic Butelle l’avoue : l’hymne de l’épreuve va lui donner des frissons : "On le connaît par cœur, on l’écoutait quand on regardait un match à la télévision, mais il produit toujours son effet, saison après saison. Nous abordons cette Champions’ League avec excitation. On se sent comme l’écolier qui, à la rentrée des classes, étrenne un nouveau cartable. Comme l’acquéreur d’une nouvelle voiture qui brûle d’impatience de l’essayer. On est excités mais ni nerveux, ni anxieux. On a tellement bossé pour atteindre cet objectif !"

Ludovic Butelle s’extasie : "C’est pour disputer de telles compétitions que je suis venu à Bruges. J’ai confiance en nous. On ne va pas trembler, on ne va pas nourrir un complexe d’infériorité. On a des atouts à faire valoir, surtout à domicile. On y est soutenu par un public très chaud, qui répond toujours présent. Lui aussi est excité à la perspective de vivre en direct cette prestigieuse épreuve. Elle est hyper médiatisée. Quel que soit le résultat de cette poule, nous voulons y être irréprochables pour véhiculer une bonne image du club."

Qu’on se rassure : le gardien français du Club Bruges n’est résigné d’avance à rien : "La Gantoise a réalisé un superbe parcours la saison dernière. Nous serions heureux de rééditer le même. On ne veut pas être défaitistes. Il serait vraiment dommage d’avoir consenti autant d’efforts pour ne faire que de la figuration pendant six matches. Je ne nourris pas d’objectif personnel. J’ai toujours privilégié l’équipe. Mais je veux répondre présent quand l’équipe a besoin de moi. Allez, je l’avoue : j’ai envie de passer ce tour..."





"J’ai affronté Mahrez en L2"

Ludovic Butelle se réjouit d’affronter des équipes du top qui restent faillibles.

Ludovic Butelle croit résolument aux chances de son équipe de s’extraire par le haut de sa poule de la Champions League.

Avouez-le : vous auriez aimé défier un tout grand d’Europe ?

"Je suis très satisfait du tirage. Porto est un ancien vainqueur qui vient d’éliminer la Roma. Copenhague est un habitué de l’épreuve et Leicester est le champion d’Angleterre, une référence en soi. Leicester est un champion incontestable : n’a-t-il pas battu tous les grands de la Premier League ? Leicester et Porto sont donc deux gros calibres. Toutefois, nous avons objectivement plus de chances de les battre que si nous devions éliminer le Real, le Barça ou le Bayern par exemple. Mais je conçois que le raisonnement vaille également pour Leicester…"

Comment décririez-vous Leicester City ?

"À part Conte parti à Chelsea, c’est la formation qui a remporté le titre. Avec, en vedettes, Vardy et Mahrez. Je connais bien Riyad. J’ai joué contre lui en Ligue 2 française. Je m’étonne aujourd’hui encore qu’aucun club de Ligue 1 n’ait voulu de lui. Pour le reste, Leicester est une formation solide, offensive, plaisante à voir évoluer. Après avoir connu des saisons de galère, elle a procuré des émotions énormes à ses supporters. Croyez-moi : Leicester n’a pas volé son titre. Toute l’année, ses joueurs ont été énormes. Ils se sont révélés irréprochables sur le terrain mais aussi en dehors du stade."

Que pensez-vous de Schmeichel, votre homologue de Leicester ?

"Il n’est pas facile d’avoir pour père une légende. Au début, on a d’emblée comparé Kasper à Peter, son géniteur. Il a ainsi subi une pression énorme. Chapeau pour sa saison du titre : il a su être décisif à divers moments clés. C’est à ce point qu’on ne rappelle plus qu’il est le fils de Peter. Il est parvenu à forger sa propre image."

Avez-vous des modèles comme gardien de but ?

"Comme beaucoup, j’apprécie Casillas, Buffon, Neuer..."

Vous instillez toujours une bonne ambiance dans le vestiaire, comme vous l’avez toujours fait ailleurs ?

"Je m’y efforce en tout cas. J’adore assumer des responsabilités. Cela tombe bien : j’occupe un poste qui m’oblige à beaucoup parler, à rectifier le cas échéant le positionnement de mes équipiers. Mais j’aime tout autant plaisanter, rigoler. Je ne me prive pas de le faire. Ce serait une erreur de faire la tête. D’autant que, à Bruges, j’ai retrouvé la super ambiance qui nous a fait briller avec Angers. Au Club comme naguère au SCO, on a compris qu’on doit tout faire ensemble, pouvoir tout se dire sans attiser des animosités. Le staff ne fait qu’un. Nous baignons tous dans le même cocon."









"Beaucoup de similtudes entre Ranieri et Preud’homme"

Le gardien du FC Bruges a connu l’entraîneur de Leicester quand ils étaient tous deux à Valence

Ludovic Butelle mesure la chance qu’il a d’avoir pu mener sa belle carrière sous la tutelle de deux entraîneurs de la trempe de Claudio Ranieri et de Michel Preud’homme :"J’ai découvert beaucoup de similitudes entre les deux techniciens. Sur le plan du travail, de l’investissement notamment. Ils sont tous deux de grands bosseurs, hyper méticuleux. Ils analysent tout. L’un et l’autre nous avisent toujours du moindre fait et geste de chacun de nos adversaires. En dehors du travail, ils savent faire la part des choses et initier un vrai dialogue avec leur groupe. Sur le plan humain, ils sont tous deux très proches du groupe. Ils sont à l’écoute des joueurs. Quand l’un d’eux a un souci, la porte de leur bureau est toujours ouverte. Leur discours à tous deux est franc. Il permet aux joueurs de grandir. Avec Ranieri comme avec notre coach, on sent une réelle osmose entre le staff et le groupe. Le plus compliqué, pour un entraîneur, c’est de parvenir à souder un groupe. Oui, il existe un autre entraîneur aussi pointilleux que Michel Preud’homme !"

Ancien meilleur gardien du monde, Michel Preud’homme distille-til d’avisés conseils à Ludovic Butelle ? "Je travaille surtout avec Jan Van Steenberghe. Mais quand le coach entame un briefing, il expose clairement sa vision des choses en face à face. Je proviens du football français. Mon approche d’un match a un peu évolué, notamment parce que j’évoluais dans un club qui, au départ, visait le maintien et qu’aujourd’hui, je défends les buts d’un club européen. Mon statut a changé, les exigences aussi. Le placement est un peu différent. À Bruges, les relances doivent être plus propres, plus précises."

Ludovic Butelle assure qu’il ne lit pas les journaux : "Ma femme ne supporte pas qu’on me critique pour un rien. Moi, je ne m’en soucie pas. Ce qui m’importe vraiment, comme chez tout gardien qui se respecte, ce sont les stats , les clean sheets , les arrêts décisifs."

Dans ce domaine-là, chez Ludovic Butelle, il y a abondance de biens…









"Quand je me suis réveillé, il était là…"

Ludovic Butelle va croiser la route de Claudio Ranieri pour la troisième fois de sa carrière. Il a travaillé sous ses ordres au CF Valence puis l’a défié, en France, par son équipe interposée quand l’Italien entraînait l’AS Monaco.

Le Rémois de Bruges voue une grande admiration au technicien de Leicester City. Pour sa compétence professionnelle avérée évidemment mais aussi et surtout pour ses immenses qualités humaines. "Le geste qu’il a posé à mon égard restera à jamais gravé dans ma mémoire", assure Ludovic Butelle.

Le gardien du Club Bruges avait 21 ans. Le CF Valence venait de l’attirer. Le club espagnol disputait son match d’ouverture de la préparation contre Parme. Claudio Ranieri avait décidé d’offrir le même temps de jeu à chacun des trois gardiens de son effectif. Chacun allait pouvoir évoluer une demi-heure dans les buts.

Ludovic Butelle y prit place à la 60e minute. À la 65e, l’attaquant de Parme Sorrentino entra violemment en contact avec lui. Le choc fut terrible. La rate de Butelle explosa. Inconscient, victime d’une hémorragie interne, le gardien dut être transporté à l’hôpital pour y subir une opération urgente. "Sur mon lit d’hôpital, je me souviens d’avoir ouvert les yeux pendant trente secondes. Claudio Ranieri se trouvait à mon chevet. Il avait dû y demeurer longtemps, guettant mon réveil."

Ludovic Butelle a ensuite apprécié que, lorsqu’il entraînait Monaco, l’entraîneur italien l’ait personnellement salué : "Il m’avait reconnu. Il ne m’avait donc pas oublié…"

Les deux hommes ne sont pas restés en contact : "Je n’aime pas prendre mon téléphone pour me rappeler au bon souvenir de quelqu’un. Mais j’aurai grand plaisir, ce mercredi, à saluer respectueusement mon ancien entraîneur…"