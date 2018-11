Le Club de Bruges s'est largement imposé 0-4 sur la pelouse du stade Louis II de Monaco mardi soir lors de la quatrième journée du groupe A de la Ligue des Champions.

Une victoire rassurante pour le latéral droit brugeois Clinton Mata. "On se devait de créer l'exploit et c'est chose faite", a réagi le joueur au micro de RTL Sport.

"Toute l'équipe a presté à un très haut niveau", a déclaré d'entrée le Brugeois. "On se devait de créer l'exploit et c'est chose faite. On est tous très satisfaits. La Ligue des Champions se joue sur des détails et ça s'est vu lorsque notre gardien a sorti deux gros arrêts en début de match. Ensuite, on a réussi à dérouler derrière", a-t-il encore ajouté tout en restant prudent. "Il faut garder les pieds sur terre même si ce résultat est de bon augure pour la suite".

Si le Club de Bruges a fait une très bonne opération en vue d'une possible qualification pour l'Europa League, Monaco n'a de son côté pas encore gagné depuis l'entrée en fonction de Thierry Henry mi-octobre. "Ce qui m'inquiète, c'est que dès que nous prenons un but, on baisse les bras", a commenté l'ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. "En Coupe d'Europe, lorsque tu domines mais que tu ne concrétises pas tes opportunités, ça devient compliqué. On a manqué de réalisme et à l'arrivée, Bruges s'est montré plus fort", a conclu Henry.