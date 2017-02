Lorsque Michel Preud’homme avait tardé avant de prolonger son aventure brugeoise en fin de saison dernière, le nom de Felice Mazzù avait déjà brièvement circulé dans les couloirs du Jan Breydel. Au Club, certains voient en Mazzù le successeur idéal de MPH.

Et si les résultats parlent évidemment en faveur du T1 du Mambourg, il peut avancer d’autres arguments qui flatteraient Bart Verhaeghe comme le jeu toujours positif qu’il déploie, ses choix tactiques très souvent payants et gagnants ou encore sa faculté à intégrer les vedettes du vestiaire dans un projet collectif.

Le magnifique travail que Mazzù réalise au Sporting ne passe plus inaperçu en Flandre. La preuve ? Il vient de terminer à la deuxième place du Trophée Goethals, récompensant le meilleur coach de l’année. Une deuxième place acquise derrière… Michel Preud’homme.

"C’est forcément un honneur de terminer derrière un entraîneur comme Michel", avait déclaré ce soir-là un Mazzù… qui n’avait pas caché son intention de gagner un jour ce trophée.

Entre MPH et Mazzù, le courant passe bien. Et aujourd’hui, le T1 carolo ne cache plus son affection pour le Club. Lors du récent stage hivernal en Espagne, Felice Mazzù avait accepté de répondre à un Facebook Live pour le compte de la DH. À la question d’un internaute de savoir qui serait champion en fin de saison, Mazzù répondait Bruges.

"Les écarts seront minimes. Mais sur le dernier mois, je pense que Bruges peut émerger." Des propos que le coach du Sporting a réédités ce vendredi en conférence de presse. "Ils jouent le titre et sont classés pour cela. C’est une équipe avec d’énormes qualités."

Un autre internaute avait dit à Mazzù qu’il serait heureux de le retrouver à Bruges. "C’est un honneur que certains supporters pensent à moi pour un club comme Bruges", avait-il répondu. "Il n’y a rien d’impossible dans la vie. Si j’ai cette chance un jour d’entraîner ce club, pourquoi ne pas la saisir ?" Mais Mazzù avait tout de même ajouté "qu’à ce jour, ce n’est pas d’actualité".

Car il sait que son boulot avec les Zèbres est loin d’être terminé. Mais si Mazzù parvient à qualifier le Sporting pour la deuxième fois en quatre saisons pour le Top 6, sa cote sera évidemment au plus haut. "Mon envie est de qualifier Charleroi pour les playoffs 1. J’ai déjà dit et répété que j’avais des ambitions et qu’il était impossible de savoir de quoi mon avenir pourrait être fait."

Felice Mazzù est sous contrat au Mambourg jusqu’en 2019. Et Mehdi Bayat fait le maximum pour assouvir sa soif de grandir en tant que coach en lui proposant un noyau à la hauteur de ses ambitions. Mehdi a également soigné financièrement son T1 puisque son contrat a été revu trois fois à la hausse.

Mais si une offre devait arriver de Bruges pour Mazzù, il est évident qu’elle serait prise très au sérieux.





Le contre-exemple de Jacky Mathijssen

L’herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ? Au Mambourg, Felice Mazzù est considéré comme un demi-dieu et il ne serait pas étonnant qu’une statue à son effigie soit érigée lors de la construction du nouveau stade. En quatre ans, l’homme a pris une toute autre dimension en tant que coach… tout en permettant au club d’également gravir les échelons vers le top en Belgique. Entre la sécurité du Pays Noir et l’ambition Blauw en Zwart, il est évident que Mazzù devrait mettre sur une balance le cœur et la raison… Il ne pourra pas faire sans penser à Jacky Mathijssen.

En 2004, le Limbourgeois avait sauvé le Sporting d’une culbute annoncée en D2 avant de lui offrir une participation à l’Intertoto l’année suivante (5e place au classement). À cette époque, le Sporting voyait également la vie en rose. Mais Mathijssen répondait aux sirènes brugeoises et signait un contrat de trois ans.

Bruges finissait à deux reprises sur la troisième marche du podium. Insuffisant aux yeux du Club. Mathijssen était remercié et ne terminait pas son contrat. Et s’il tentait un retour au Mambourg lors de la saison 2010-2011, son étoile avait perdu de son éclat et Abbas Bayat le remerciait dès le mois de septembre après une défaite 5-0… contre Bruges.

Une carrière n’est évidemment pas l’autre. Mais entre un Mehdi Bayat qui veut faire de Mazzù son Alex Ferguson et un Club Bruges qui exigerait des titres, le choix ne paraît pas évident. Reste à savoir s’il se présentera…