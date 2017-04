Pendant que ses avocats, Mes Walter Van Steenbrugge et Hannes D’Hoop, détricotaient, devant le Comité d’appel de la Commission des litiges les arguments avancés par le procureur fédéral pour justifier l’appel qu’il avait introduit dans l’affaire Preud’homme, l’entraîneur du Club Bruges, très relax, dispensait son habituelle conférence de presse du vendredi : "Mardi dernier, j’ai entrepris la démarche qui m’incombait. Je me suis défendu devant la Commission des litiges. Je n’ai plus rien à ajouter sur le sujet. À deux jours d’un sommet comme celui qui nous envoie à Anderlecht, le sportif doit toujours primer pour le coach que je suis. Je me suis donc absorbé dans la préparation de mon équipe".

Michel Preud’homme n’a finalement été condamné qu’à une amende de 5.000 euros. Il s’assoira donc bien, comme il l’espérait ardemment, sur le banc du Club Bruges, ce dimanche en début de soirée. La perspective de ne pas jouir des faveurs du pronostic ne le dérange apparemment pas. Elle pourrait même receler un certain avantage : "Je n’ai jamais préparé un match avec comme objectif le partage de l’enjeu. Je vise toujours la victoire. Ce sera encore le cas à Anderlecht. Mais soyons clairs : le Club, ce dimanche, sera l’outsider. Je dirais même que, compte tenu de notre situation, on n’a plus rien à perdre".

C’est une évidence : Michel Preud’homme s’est employé à faire tomber la pression qui, peut-être, a entravé le rayonnement de ses joueurs en ce début des PO1. "On est engagé dans une spirale négative. Mais dans tout aspect négatif, il y a toujours du positif à retirer. C’est ce que je me suis appliqué à rechercher. Que devrons-nous faire pour espérer gagner ? C’est très simple : être au top dans tous les domaines. On devra gagner un maximum de duels, défensifs et offensifs, et exploiter les occasions qu’on se forgera".