Michel Preud’homme a retrouvé le sourire et la décontraction que le revers à Lokeren lui avait fait perdre dans le vestiaire de Daknam. "J’étais moins fâché qu’à l’issue de notre finale de Coupe perdue contre le Standard notamment. Parce que, ce soir-là, nous n’avions pas joué", a-t-il assuré jeudi.

Les deux dernières défaites concédées en déplacement, à Gantoise et à Lokeren, n’inquiètent pas, apparemment, l’entraîneur du Club Bruges.

"Notre structure de jeu ne pose aucun problème. Notre potentiel offensif est identique à celui de l’an dernier. Notre manière de jouer est la même. C’est l’efficacité en zone de conclusion qui, trop souvent, fait défaut. C’est en ce sens que j’ai stigmatisé le manque de fanatisme dans le dernier geste. Comment peut-on y remédier ? Par des séances de video notamment."

Moins efficace

Le Club entend, comme la saison dernière, achever la phase classique en pole position. Une comparaison avec l’an dernier fait mieux comprendre son problème actuel de concrétisation. Comme l’an dernier, à ce stade de la compétition, il ne précède son dauphin qu’au nombre de victoires. Il a concédé une défaite et huit buts de moins qu’en 2015-16 mais il a remporté deux matches de moins et a inscrit six buts de moins. Sa principale différence actuelle avec Anderlecht ? Il est resté muet à sept reprises, alors que le Sporting ne l’a été que quatre fois.

Quid de Refaelov ?

La petite forme de Refaelov, de retour d’une sérieuse opération, peut-elle expliquer, en partie ce manque de concrétisation ? "Lior ne m’inquiète pas. Compte tenu de son potentiel, on attend énormément de lui. Il peut répondre à l’attente. À condition qu’il n’endosse pas tout le poids du match. Qu’il n’essaie pas de trouver des solutions pour tout le monde. Je lui ai parlé. Il ne doit pas afficher tête basse. Il va retrouver son rang naturellement. Peut-être déjà dès ce vendredi soir à Westerlo."

Bravo, Thomas !

Michel Preud’homme est revenu sur la prestation de Meunier à PSG-Barça : "Thomas ne m’a pas étonné. On savait qu’il recelait le potentiel. Aujourd’hui, il entame ses matches avec un mental au zénith. Il ne doute pas et est devenu plus complet encore. C’est une évolution logique."