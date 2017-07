"Le coach peut se montrer très fier de ce succès ! ", se réjouissait un Lior Refaelov impatient de retrouver son niveau et qui croise les doigts pour détourner la sorcière de son chemin. Ivan Leko a salué la première victoire officielle de sa nouvelle équipe sans démonstration d’allégresse : "Cette victoire est importante pour la confiance. Après six semaines d’un travail intense, on a besoin de résultats. On a bien débuté : on a été dominateurs, rapides, on a ébauché de bons mouvements. On a bien réagi après l’expulsion de Palacios. En seconde période, on est restés organisés."

Le nouveau Bruges ne suscite pourtant toujours pas une adhésion enthousiaste. Les sceptiques demeurent circonspects. L’entraîneur s’en est rendu compte. Il n’a sans doute pas tort quand il fait observer : "Il est normal qu’un entraîneur dont le CV est encore vierge suscite certains doutes. Quand on met au point une nouvelle stratégie, on sait qu’au début on alternera les hauts et les bas. Ainsi, on prend encore parfois trop de risques. Mais on sait parfaitement ce vers quoi on veut tendre."

Ivan Leko mérite qu’on lui fasse crédit. Car ce nouveau Bruges est encore perfectible. Pas seulement en défense, quel que soit le système préconisé. Il l’est, aussi, dans sa reconversion offensive. Dans ce 3-4-3, les flancs de son entrejeu ne sont pas du tout efficaces. Comme si le Club avait lui-même rogné les ailes qui devraient le faire s’envoler. Palacios et De Bock ne débordent pas. "Ils ne connaissent pas leur rôle, confirme Alex Teklak. En l’occurrence, ce n’est pas le système qui est en cause mais les joueurs qui l’appliquent. Un Meunier, par exemple, se serait régalé dans cette fonction..."