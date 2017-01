Si le classement actuel fait foi, le Club Bruges peut avancer un maximum d'arguments pour aborder en favori le deuxième volet de la "bataille des Flandres", un des sommets traditionnels du championnat.

Invaincu depuis treize rencontres, il défend avec une belle conviction sa première place au classement et a relégué son adversaire du week-end à 13 unites. "Cela ne me dérange pas qu'on nous considère comme le grand favori de la compétition, assure Michel Preud'homme. Personnellement, je préfère affirmer que nous campons un des favoris. Certes, nous nous sommes imposés à Sclessin mais nous avons, à deux reprises, éprouvé des difficultés, en jouant à domicile, à battre à la fois Mouscron et Waasland-Beveren qu'on ne peut pas assimiler, à l'inverse de La Gantoise, à des candidats au top 6. Gardons, dès lors, les pieds sur terre".

Michel Preud'homme a préféré ce court mais périlleux déplacement en deux temps. Mercredi, contre Waasland-Beveren, il s'est privé volontairement de Cools et de Vossen qui sont sous le coup de quatre avertissements. Un cinquième les eût privés de ce sommet. Il a aussi ménagé Refaelov.

Dès jeudi, l'entraîneur du Club s'est plongé dans l'étude approfondie de nombreuses vidéos: "Si l'on inclut l'ex défenseur français de Courtrai Samuel Gigot, que je connais bien, La Gantoise vient d'enrôler sept nouveaux joueurs pendant ce mercato. J'ai pris le temps de les découvrir et d'analyser scrupuleusement leurs dernières prestations dans l'optique de n'être pas pris au dépourvu au moment du coup d'envoi."

Si, sublimés encore par la forme retrouvée d'Izquierdo, la forme persistante de Vormer, l'efficacité de Vossen et le regain de confiance de Butelle, les Brugeois aborderont ce sommet avec une détermination confiante, les Gantois paraissent beaucoup plus circonspects: "Restons réalistes, admet le manager Michel Louwagie: notre retard est trop important pour que nous puissons encore espérer lutter pour le titre. Notre ambition se borne désormais à… nous qualifier pour le top 6 et, le cas échéant, à lutter pour une place européenne."

Le sommet s'annonce à la fois passionnant et indécis. Qui de Hein Vanhaezebrouck ou de Michel Preud'homme remportera la bataille stratégique? Qui surprendra l'autre? Les premiers temps, le premier cité a dominé le second par son équipe interposée. La tendance s'est nettement inversée depuis la saison dernière. Le sommet annonce également des attractions. A Lokeren, Lovre Kalinic, le nouveau gardien gantois, a déjà démontré qu'il valait bien les 3,1 millions d'euros que le club a déboursé pour acquérir ses services. Il va contribuer à rassurer une défense trop souvent "flottante" cette saison.

Les Brugeois voudront, eux, honorer leur capitaine Timmy Simons, qui s'alignera pour la 1.000 e fois dans un match officiel.

Outre Gigot, les Gantois annoncent encore au moins une acquisition. Michel Preud'homme espère qu'il y en aura encore une: "Nous restons attentifs à une belle opportunité. Nous cherchons encore un joueur de flanc offensif qui pourrait nous aider en attendant le retour de LImbombe et en palliant une défaillance éventuelle de Refaelov. Mais pas au prix d'une folie financière. En revanche, nous ne céderons plus personne. Cela concerne notamment Pina, qui est convoité par Malaga mais qui restera donc chez nous."