Technique : "elle est venue se greffer à sa vitesse"

“C’est d’abord un joueur rapide. Il n’a pas toujours eu la gestuelle à la hauteur de ses qualités. Mais sa technique est venue se greffer à sa vitesse, sa qualité première. Cela se traduit par sa conduite de balle quasi exclusivement du droit et de l’intérieur du droit. Il est très proche du ballon, ce qui lui permet d’utiliser sa vitesse. Dans les dribbles, il est capable de partir à gauche mais préfère rentrer sur son pied droit et maîtrise très bien cette frappe de l’intérieur de son pied fort alors que quand il tente sa chance du cou-de-pied, il n’est pas aussi intéressant. Et son penchant naturel le fait frapper beaucoup de l’intérieur. Il utilise peu son pied gauche et opte pour des centres basiques quand il déborde.”

Physique : "une double accélération très rare"

“Son explosivité exceptionnelle lui a valu beaucoup de blessures, notamment à son arrivée où il a dû digérer les courses voulues par son entraîneur. En fait, il a le moteur mais pas forcément la carrosserie qui lui permet d’éviter les pépins. Mais concilier les deux est très rare : seul Eden Hazard peut le faire à mon sens. Lui n’a pas encore les deux, d’où une certaine fragilité qui nécessite de préserver son temps de jeu. En plus, il prend beaucoup de coups aussi. Mais il a ce côté très léger dans les déplacements, dans sa coordination, dans ses appels contre appels. En fait, il s’allume d’un coup, puis il repart. Et surtout, cette double accélération est très rare et fait de lui quelqu’un de dur à arrêter.”

Registre de jeu : "quand il est lancé, il faut faire faute"

