"Je ne peux énoncer aucune préférence tant il y a de clubs qui me font rêver" , avoue Benoît Poulain les yeux, déjà, dans les étoiles.

Mortifié par sa dernière campagne en Ligue des Champions en 2016-2017, lesté d’un zéro pointé, dans une poule qui ne comprenait que Leicester City, le FC Porto, le FC Copenhague et lui-même, le Club Bruges entend bien effacer cet affront cette saison.

Il pense avoir accumulé les atouts indispensables pour faire honneur à son titre de champion.

Un effectif étoffé. Les arrivées de Rezaei et Amrabat ont ravi Ivan Leko, qui récupérera, très bientôt, Nakamba et Diatta en plus de Mechele, qui piaffe d’impatience sur le banc. "Nous sommes à présent armés pour lutter sur trois fronts et nourrir des ambitions sur chacun d’eux. Tant mieux, car notre vrai travail débute en septembre" , se réjouit l’entraîneur du club.

Trois stades combles. Étonnamment, le club le plus suivi du pays n’a pas souvent joui du même soutien populaire en Coupes d’Europe qu’en championnat. Il veut combler cette lacune et vendre plus de 20.000 billets par match , un total qu’il n’avait pu dépasser il y a deux saisons. Il a ainsi pris la décision de diminuer de 15 % le prix des mini-abonnements, disponibles dès ce vendredi. Le prix de ceux-ci s’étalera de 89 à 199 euros. "L’objectif est que les joueurs se sentent transcendés comme ils le sont en permanence en Pro League ", expliquent ses dirigeants.

Tirage sur grand écran. Pour allécher davantage ses fans, le Club conviera ceux-ci à la retransmission sur grand écran cet après-midi dans son stade. Dès l’annonce du résultat, Leo Van Der Elst interviewera Ivan Leko et trois joueurs.