Prolixe, Hans Vanaken ne cherchait ni à tirer la couverture à lui, ni à s’enorgueillir d’une victoire que son équipe avait forgée au forceps : "Quand on convoite le titre, on se doit de remporter de telles rencontres. La manière n’est pas toujours importante."

Le Club n’a pas brillé dans la ‘t Kuipje : "Notre force, c’est qu’on peut se montrer dangereux à n’importe quel moment. Ce soir, nous ne nous sommes peut-être pas ménagé de nombreuses occasions franches mais nous avons créé beaucoup de situations chaudes dans le rectangle campinois. Au Club, il y a toujours quelqu’un qui est susceptible de forger la différence par une action individuelle à n’importe quel moment. Ce soir, j’ai eu cette chance."

Hans Vanaken s’est montré très surpris de la concrétisation de son premier but : "Mon intention était de centrer. J’ai eu la chance que Miletic dévie le ballon hors de portée de Van Langendonck".

Michel Preud’homme vantait, lui, son banc : "Westerlo a débuté très fort, en s’appuyant sur deux bons attaquants. On peut perdre des duels mais on doit s’engager dans ces duels. On ne l’a pas fait sur le but d’ouverture. Heureusement pour nous, on n’a pas encaissé de deuxième but. On a continué à lutter et on a continué à manquer trop d’occasions. Le score aurait pu monter à 3-6 ou 3-7. Cette fois, on a manqué de fanatisme dans le secteur défensif également. Mais le banc s’est révélé très important. Nos trois remplaçants sont montés au jeu avec une énorme motivation. Ils ont pesé avantageusement sur le résultat".