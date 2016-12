Le coach de Charleroi est conscient que son équipe aurait pu revendiquer plus face à Anderlecht.

Clinton Mata: "On a tout donné, on a fait une très bonne première mi-temps ainsi qu'un très bon début de deuxième période où l'on a essayé de jouer comme depuis le début du match et voilà, on s'est fait avoir à notre propre jeu en jouant le contre. Toutes ces pertes de balles en attaque nous ont fait énormément de mal et ça se voit au résultat final. C'est la différence avec les grands clubs, ça se paye cash! Deux grosses occasions pour eux et c'était goal. Nous n'avons pas eu la chance avec nous ce soir. Le bilan de cette première partie d'année est positif même si l'on s'était fixé comme objectif de terminer dans les six premiers."

Clément Tainmont: "C'est une belle déception ce soir. On a fait une partie très correcte. Nous avons juste manqué d'efficacité devant le but alors qu'en face, Anderlecht, avec les quelques opportunités qu'ils ont eues, a réussi à concrétiser et faire la différence. Pousser, pousser, pousser, durant toute la rencontre. On savait très bien que nous allions être exposés à des situations de contre comme c'était le cas pour les buts de ce soir. C'est surtout le premier but qui nous a mis un réel coup au moral, parce que psychologiquement, on faisait une bonne rencontre et voilà, pour finir, on encaisse deux buts en fin de match. C'est difficile d'avoir ça. On va partir en vacances et il va falloir digérer ça et reprendre en se disant que nous ne sommes plus invaincus à domicile. Ma reprise de volée, j'étais déjà prêt à la célébrer mais, elle s'est écrasée contre le poteau. A quelques centimètres près ça aurait pû changer le cours du jeu, mais c'est ça aussi un match de foot. Maintenant on a 34 points, mais devant, ça avance très vite et pour l'instant, nous ne prenons justement pas assez de points alors qu'il faut en prendre pour rester accrocher aux autres équipes. Face à Malines on aurait pu faire autre chose et maintenant, nous somme à nouveau accrochés face à Anderlecht. Je pense qu'il nous faut du repos désormais, ça va nous permettre de bien nous ressourcer et de reprendre dans les meilleures conditions et démarrer fort cette année 2017."

Youri: Tielemans: "Nous avons vraiment eu des difficultés durant ce match, mais nous avons été efficace. En première mi-temps, nous avons eu difficile face à une très bonne équipe de Charleroi et en deuxième mi-temps, nous avons vraiment montré notre force de caractère qui a été très importante ces dernières semaines pour tout le groupe et voila on a marqué deux buts en fin de match et on s'est rassuré. Je pense qu'on peut partir en vacances la tête haute. Nous avons eu des moments difficiles mais on a su sortir la tête de l'eau, nous sommes restés souder et nous avons continué à travailler dans l'ombre et nous avons continué à gagner nos matchs. On gagne pour la troisième fois d'affilée en championnat et surtout ici, à Charleroi, où c'est vraiment difficile de venir s'imposer. Teo est très efficace et tout le monde le sait, surtout les autres équipes. On lui laisse un peu d'espace et il marque. On l'a encore vu aujourd'hui avec son but. C'est vraiment un pion important dans l'équipe."

Sofiane Hanni: "Ce n'est jamais un match facile, ici. On a voulu enchaîner et on a remporté ce match. Mon bilan personnel est assez bon pour cette première partie de saison, mais tant que ça peut apporter à l'équipe, je suis très content. Teo, n'est pas quelqu'un qu'on va voir énormément sur un match mais sa qualité, c'est de toujours être là dans la surface. On peut toujours compter sur lui pour marquer et ça s'est encore avéré vrai aujourd'hui. Maintenant, une semaine de vacances et puis il faudra se préparer pour la CAN."

René Weiler: "Le classement ne m'intéresse pas trop pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe joue bien depuis plusieurs semaines. On a construit quelque chose ensemble, on a une bonne ambiance maintenant, et parfois, de la chance. En première mi-temps, Charleroi était plus fort mais tout le groupe a bien défendu. Ensuite, on a bien resserré les lignes, ce qui n'a plus permis à l'adversaire d'avoir des occasions. Donc, je suis vraiment content de mon groupe ce soir et de la façon dont on a terminé cette année. Nous étions très efficaces ce soir ,même si on a raté plusieurs fois la dernière passe. Teo est toujours dangereux et toujours là. C'est difficile de jouer face à lui. Si il ne marque pas, il tente toujours de garder le ballon. Je n'ai pas peur de le perdre, car il est vraiment content d'être là où il est. Dans une saison, il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. Maintenant, nous sommes vraiment dans une bonne période. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver donc, je ne me concentre que sur les trois points de ce soir. Pour le mercato nous avons nos idées mais on va en parler avec la direction."

Felice Mazzù: "Ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné aujourd'hui. Charleroi a fait tout le match, Charleroi s'est créé beaucoup d'occasions, Penneteau n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais c'est la différence entre Anderlecht et Charleroi. Teodorczyk a eu une occasion et l'a mise au fond, alors que nous en avons eu 7-8 et nous n'avons pas su concrétiser. Mais aujourd'hui, je suis content de mes joueurs, sur la rencontre de ce soir, l'envie, l'organisation. Je pense qu'Anderlecht a souffert aujourd'hui. Il a fallu une bête perte de balle sur la gauche pour encaisser. Nous avons un collectif qui doit se poser, décrocher et surtout avoir de l'efficacité, car en première mi-temps, on peut mener 2-0 je pense, en rentrant aux vestiaires. Mais on ne le fait pas. Avec la débauche d'énergie que nous mettons dans notre jeu, il nous faut respirer à un moment, mais je ne pense âs que l'on manquait de physique sur le premier but. Pour le moment, j'ai deux attaquants dont je suis très satisfait et qui se donnent vraiment à fond sur le terrain. En faut-il un autre ? J'en parlerai avec la direction. Dans tous les matches, nous nous sommes créés des occasions. Il nous manque juste de l'efficacité. A ce moment de l'année passée, nous avions 30 points et cette année nous en avons 34. Donc dans l'ensemble, le bilan est positif."