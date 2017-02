Michel Preud'homme: "On savait que ça serait difficile. J'avais prévenu mes joueurs quant à la qualité de leurs joueurs et de leur organiation. Ils ont eu leur chance, mais ils l'ont manquée. Notre plan était bon, mais les joueurs qui ont débuté le match n'ont pu réussir à l'appliquer. Ce qui nous a poussé à changer certaines choses. Notamment avec Palacios qui n'en faisait pas suffisamment. On a changé la position de Vormer, qui est un peu notre 'bonne à tout faire', mais qui est surtout terriblement important (sourire). On a aussi amené plus de poids offensif, avec Wesley. On savait qu'on les fatiguait, avec ces changements continuels. On savait que leurs deux backs devaient sortir sur nos flancs écartés et que cela leur coûtait de l'énergie. Il fallait continuer, mais aussi trouver la faille de notre côté. C'est un but 'à la Vossen', avec un très bel assist de Wesley, qui fait la différence. Contre Charleroi, à ce moment-ci de la saison, quand on voit ce qu'ils ont fait dernièrement, quand on connaît nos difficultés, notamment sur les flancs, gagner 1-0 me satisfait."

Felice Mazzù: "On a eu une mi-temps chacun. Sauf qu'on n'a pas su concrétiser nos occasions, alors que Bruges a mis au fond une des situations qu'il a su se créer. On a vu le changement opéré par Michel avec son 3-5-2. On avait également prévu cette option et on devait s'organiser en fonction de cela. Mais on a trop subi après cela, on a trop reculé et joué trop bas. On a laissé trop d'espace aux défenseurs centraux qui pouvaient alors sortir et pénétrer dans les zones plus hautes. C'est le dispositif, la volonté et la qualité de certains joueurs de Bruges qui nous ont battus. On évoluait trop bas, on perdait beaucoup de ballons juste après les avoir récupérés. À partir de ce moment-là, pour nos couloirs, cela devenait physiquement impossible d'apporter de l'aide, car on n'avait plus le ballon. C'est l'une des clés du match: on n'a pas su remonter le bloc en seconde période et Bruges a eu cette conservation de balle qui leur a permis de trouver ce décalage. Même si au départ du but, on se retrouve dan une situation dans leur rectangle où on manque de maîtrise. Au lieu de temporiser et de calmer le jeu, on est dans la précipitation. Et sur le contre, c'est but... On sort d'une période où l'on a joué que des prétendants au top 6. Maintenant, on entre dans une série de matches différents, mais tout aussi difficiles, pour lesquels il faudra conserver le même état d'esprit."

Chris Bédia: "On a eu des occasions et il ne fallait pas les rater. Mais j'en ai raté une grosse, et je m'en veux. C'est le foot. En deuxième période, ils se crée une occasion et ils marquent. Que dire ? Sur mon opportunité, je m'attends à un centre puissant, avec un rebond et j'essaye de m'appliquer pour la mettre de volée. Mais le rebond me surprend. On savait que physiquement, cela allait être dur. On n'était pas venu pour perdre et on fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas su gagner. On voulait au moins un match nul et on est très déçus."

Jelle Vossen: "Je pars au bon moment sur la balle de Wesley. C'était important de marquer, car j'avais déjà loupé deux occasions. En plus c'est décisif, du coup, cela fait plaisir. Je n'ai pas touché plus de dix ballons, je pense ! Avec Wesley, on a un gars qui a beaucoup de puissance, qui utilise bien son corps. Cela me facilite la tâche pour prendre les espaces. Je pense que cela a bien marché en deuxième mi-temps. On a pressé plus haut. On a mieux joué, tout simplement. Il y avait plus de centres, de pression, de mouvement vers l'avant. Évidemment, c'est plus facile de jouer comme ça."

Nicolas Penneteau: "Il ne fallait déjà pas prendre de but. On fait le match qu'il faut. Sur le but, je commets une erreur, je suis surpris par le ballon et la vitesse de la balle. Mais je n'ai pas à l'être. Je dois être prêt. Je m'en veux. Ce détail nous coûte au moins un point. En seconde période, c'est vrai qu'on souffrait un peu plus, mais ils n'ont pas eu de réelles occasions. C'est un peu frustrant. Le système de Bruges nous a fait reculer, avec la rentrée de Wesley. Il y avait plus d'organisation, de fluidité dans le jeu. Ils nous ont beaucoup bougé latéralement. Mais on n'a pas concédé de grosses occasions. On sait qu'on doit prendre des points pour les PO1. C'est pour ça qu'on voulait un point, voire plus. Mais on doit rebondir et gagner le prochain match."

Timmy Simons: "On sait que les équipes ferment bien en première mi-temps, mais moins ensuite. Cela devient plus facile pour nous. Et plus dur pour elles de fermer les espaces. On a crée peu de choses, mais on a marqué sur une phase durant laquelle on a joué juste. La montée de Wesley fait du bien. On a du choix dans l'équipe et le coach a fait le bon. C'était un match fermé et ce n'était pas facile de se créer des occasions. Notre objectif est d'atteindre un certain nombre de points, mais je n'annonce pas de chiffre ici (rires)."