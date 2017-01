Le monde, ce n’est un secret pour personne, est de plus en plus connecté. Si le commun des mortels consulte plus de 200 fois par jour son smartphone afin de se tenir au courant de l’actualité, tout le monde consulte les réseaux sociaux, parmi lesquels on retrouve Facebook, Instagram ou encore Twitter. Les sportifs n’échappent pas à la règle, évidemment. Ils alimentent leur compte et donnent de leurs nouvelles à leurs supporters. Cela peut donner lieu à certaines platitudes mais aussi des dérapages, dont les conséquences sont plus sérieuses.