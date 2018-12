L'agent de joueurs a terminé de dire tout ce qu'il savait sur les pratiques douteuses dans le football belge. Des managers, des entraîneurs, des joueurs et des arbitres peuvent maintenant trembler!

On ne parlait plus du Footgate. Certains commençaient même à craindre que l'enquête ne mène à rien. Elle a pourtant beaucoup avancé ces derniers jours. En toute discrétion dans les locaux de la police fédérale d'Hasselt, Dejan Veljkovic a dit tout ce qu'il savait pendant 96 heures d'audition reparties sur 12 jours. Une information de nos confrères du Nieuwsblad.

Comme convenu dans son accord avec la justice pour obtenir le statut inédit de repenti (il n'écoperait que d'une peine de 5 ans avec sursis + 80.000€ d'amende avec sursis), Veljkovic a balancé tous ses contacts professionnels et toute sa comptabilité, l'officielle et l'opaque. Il a notamment expliqué comment se déroulait tout le jeu des constructions illégales via des sociétés écrans.

Si la justice refuse de faire des commentaires à ce niveau, ces divulgations seraient néfastes pour beaucoup de personnes dans le football belge. Des agents, des entraîneurs mais aussi des joueurs peuvent en craindre les conséquences.

La prochaine étape, c'est de tout vérifier. Plusieurs dizaines de personnes vont même être entendues par les enquêteurs. Des confrontations sont même prévues entre les suspects et Veljkovic.

L'agent serbe qui travaillait en Belgique depuis de nombreuses années a aussi parlé du volet des matches truqués. Il a reconnu qu'il avait discuté avec les clubs de Malines et de Waasland-Beveren à propos de sommes concrètes dans la course au maintien. Toujours selon le Nieuwsblad, les déclarations de Veljkovic seraient plutôt positives pour Bart Vertenten mais beaucoup moins pour Sébastien Delferière, les deux arbitres inquiétés dans l'affaire. L'agent aurait aussi chargé notre ex-sifflet numéro 1 dans d'autres dossiers.

A suivre donc.