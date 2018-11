Les arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière, impliqués dans le scandale de suspicion de corruption dans le football belge, ne pourront plus être désignés par l'UEFA ou la FIFA pour diriger des matches internationaux. Le comité exécutif de l'Union belge de football (URBSFA) a décidé de leur enlever leur badge FIFA.

Le comité exécutif de l'Union belge a pris cette décision suite à la demande du patron de l'arbitrage belge Johan Verbist. Les places de Vertenten et Delferière seront désormais occupées par les semi-professionnels Bram Van Driessche et Nathan Verboomen.

Au total, sept arbitres belges peuvent évoluer sur la scène internationale. Delferière était le mieux placé dans le groupe 1, juste en dessous du groupe élite. Vertenten, comme Alexandre Boucaut et Jonathan Lardot, était dans le groupe 2.

Vertenten et Delferière, tous les deux mis en cause et inculpés dans ce scandale, sont également considérés comme non-actifs par l'URBSFA et ne peuvent plus arbitrer pour le moment. Vertenten est toujours maintenu en détention.