Division 1A Anderlecht et Charleroi se sont quittés sur un partage (1-1) dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Découvrez ci-dessous les réactions à chaud des acteurs de la partie.

Dessoleil : "On était malmené pendant ce match. L'équipe a obtenu un bon point finalement. En première mi-temps, on ne parvient pas à inscrire ce but pour tuer ce match. Nous sommes restés bien en bloc et cela a fini par payer. On avait fait un match plein contre Genk mais on a pas réussi à obtenir un bon résultat donc ce point fait du bien. L'équipe a vraiment bien travaillé pour arracher le match nul."

Penneteau : "Quand on perdait 1-0, il ne fallait plus encaisser. J'ai bien réussi à tenir la baraque. J'ai eu plusieurs arrêts importants aujourd'hui. Celle contre Santini que je sors du poing était très importante selon moi. On y a cru jusqu'au bout. Parfois tout roule pour nous et des fois pas. C'est le football. On réalise une bonne opération avec ce point dans la course au play-off. On va s'accrocher pour espérer le top 6."

Kums : "On est très déçu de ne pas garder le zéro. Cela devient trop récurrent. Ils n'ont pas eu d'occasion en deuxième mi-temps sauf qu'ils parviennent à marquer. C'est notre problème pour le moment parce qu'au niveau du contenu, c'est loin d'être mauvais. On va continuer à travailler pour essayer de prendre les 3 points au prochain match."

HVH : "Il n y a aucune volonté dans le mouvement sur cette main. Quand tu vas pour jouer de la tête, tu ne peux pas garder tes bras le long du corps. Ce sont les pingouins qui font cela. Selon moi il n'y avait pas penalty. Je n'ai pas revu les images mais pour moi il n'y avait pas de penalty sur Dimata non plus. Il n'y avait aucune intention et il ne voit même pas l'action. Après si l'arbitre siffle je n'aurais pas discuté. En deuxième mi-temps, on n'a rien concédé et nous avons créé beaucoup d'occasions. On devait finir ce match 1-0 mais on ne parvient pas à le faire. "

Bornauw : "Je pense que c'est vraiment de la malchance. C'est ce qui me fout la haine ce soir. On a super bien défendu aujourd'hui et on a concédé aucune occasion. Je n'ai pas encore vu les images du penalty mais je crois que ce résultat n'est vraiment pas mérité."

Mazzu : "Les supporters méritent vraiment ce match nul. On a été courageux et on a continué de jouer vers l'avant. On aurait pu mériter deux autres penaltys. C'est ce que j'ai dit à la mi-temps aux joueurs. Le VAR n'intervient pas ce que je ne comprends pas. La situation est très difficile pour les play-off. Il y a beaucoup de qualité devant comme derrière. Une équipe comme Courtrai n'est pas loin non plus. On a bien réagi après la défaite contre Genk et c'est le point positif que je vais retenir ce soir."

Benavente : "Ce n’est jamais facile de venir ici. C'est un club historique mais on a cru en nos possibilités. Je n'en sais rien à propos d'un transfert à Anderlecht. Je ne me concentre pas là-dessus pour le moment. Je reste focalisé à 100 % sur Charleroi."

Lokonga : "On était bien dans le match aujourd'hui comme depuis quelques semaines. Le problème c'est que nous n'avons pas les 3 points. Nous ne sommes pas content aujourd'hui parce que nos efforts ne payent pas. Lorsque l'on gagne 1-0, on n'est jamais a l'abri. Cela s'est encore vérifié aujourd'hui, nous n’avons pas été assez tueur ce soir. Je n'ai pas peur pour mon équipe et les play-off 1. Il manque juste les 3 points, je crois que cela va venir parce que l'équipe travaille bien. En tout les cas je suis confiant, si on perd deux points aujourd'hui, c'est lié à malchance."