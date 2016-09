Genk-Anderlecht: merci pour ce grand spectacle !

Division 1A

Nonante minutes, ça peut filer très, très vite. Dimanche après-midi à la Luminus Arena de Genk, on n’a pas vu le temps passer. Comme devant un thriller passionnant au scénario bien ficelé emmené par de grands acteurs, on est resté scotché à notre siège.

Dans cette rencontre au sommet de notre Pro League, on a comptabilisé quatorze occasions franches. Et encore, le dénouement s’est joué à un quart d’heure de la fin quand Harbaoui a doublé la mise pour Anderlecht. Bref, on a pratiquement marché (ou plutôt couru) au rythme d’une possibilité toutes les trois minutes.

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.