Genk et le Club Bruges se sont quittés sur un partage 1-1, samedi, dans le match au sommet de la 14e journée de la Jupiler Pro League.

Dieumerci Ndongala a ouvert le score pour Genk (10e). L'ancien Limbourgeois Siebe Schrijvers a remis les deux équipes à égalité (53e). La situation reste inchangée au classement: Genk est en tête avec 3 points d'avance sur Bruges.

Après une première tentative à la 6e minute, neutralisée par Horvath, Dieumerci Ndongala a ouvert le score à la 10e minute. L'ailier était à la conclusion d'un magnifique mouvement collectif en une touche de balle initié par Uronen et poursuivi par Samatta et Pozuelo. Ndongala n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets.

La réaction brugeoise passait par un tir de Schrijvers, à côté (15e). Malgré un tempo élevé, les occasions étaient peu nombreuses en première période.

La situation était différente au retour des vestiaires. Schrijvers gaspillait une belle opportunité (49e). L'international espoirs, formé à Genk, se montrait nettement plus précis quelques minutes plus tard. Dos au but, Wesley servait Schrijvers dont la frappe des 20 mètres ne laissait aucune chance à Vukovic (53e).

Les deux équipes avaient tour à tour l'occasion de prendre les devants. Aidoo était tout près de tromper son propre gardien sur un centre de Rits (65e). La transversale sauvait les Limourgeois. Un tir de Samatta manquait de peu le cadre (67e) puis Horvath devait faire étalage de ses réflexes sur une tentative de Heynen (68e).

La rencontre restait indécise jusqu'au bout. Hyenen était un rien trop court sur un centre (75e) alors Poulain ne cadrait pas sa tête sur un centre de Vormer (85e).

Les deux équipes campent sur leurs positions au classement. Toujours invaincu, Genk est en tête avec 34 points. Bruges suit à 3 unités.