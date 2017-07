Les clubs de Pro League poursuivent leur préparation.

a enregistré un match nul (1-1) face à Everton. Les Toffees ont pris l'avance par Wayne Rooney (45e, 0-1). Aly Samatta a rapidement remis les deux équipes à égalité (56e, 1-1). Outre Rooney, Everton a aligné Leighton Baines, Davy Klaassen et le Diable rouge Kevin Mirallas.

Dodi Lukebakio (22e) et Chris Bedia (28e) ont assuré la victoire de Charleroi face au Fortuna Düsseldorf (2-0). Les Zèbres sont invaincus en préparation: 3 victoires et un nul.

Ostende a disputé deux matches avec deux formations différentes. Le premier s'est soldé par une défaite à Courtrai (3-0). Chevalier (36e, 83e) et Ajagun (86e) ont inscrit les buts des Kerels. L'autre rencontre, contre Lille, a été avare de buts (0-0).

La Gantoise est allée s'imposer au Kiel face au Beerschot Wilrijk, qui évolue cette saison en Proximus League (2-3). Kubo (20e), Sylla (51e) et Simon (72e) ont été les artificiers des Buffalos. Placca (65e) et Mitrovic (67e, contre son camp) ont assuré pour les Anversois. Castro Montes (6e) et Nils Schouterden (77e) ont concrétisé la supériorité d'Eupen face au Lierse (2-0).

Le duel de Jupiler Pro League entre Saint-Trond et l'Antwerp n'a pas eu de vainqueur. Par leur nouvel attaquant Babacar Guèye (59e), les Canaris ont pris les devants. Joeri Dequevy (77e) a arraché le partage pour les Anversois.

Lokeren a reçu Roulers (1B) à Daknam. Les Waeslandiens n'ont pas manqué l'occasion de s'imposer (2-0) avec des buts de Guus Hupperts (9e) et Marko Miric (48e). Yohan Croizet (32e, 1-0) a été l'unique buteur de la confrontation avec l'Union Saint-Gilloise (1B). ( Belga)