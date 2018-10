Genk a profité du faux-pas de Bruges pour prendre la position de leader du championnat.

Genk s'est imposé sur la pelouse de La Gantoise (1-5) dimanche en clôture de la dixième journée de Jupiler Pro League. Les Limbourgeois profitent ainsi de la défaite du Club de Bruges plus tôt dans la journée au Standard (3-1) pour prendre la tête du championnat.

Le Racing Genk démarrait la rencontre tambour battant. Après plusieurs tentatives, le buteur limbourgeois Samatta (17) ouvrait le score en étant le plus prompt à l'entrée du petit rectangle pour pousser le ballon au fond des filets. Une minute plus tard, Paintsil, qui remplaçait Leandro Trossard blessé, doublait la mise d'un plat du pied dans le rectangle. Les troupes de Philippe Clement n'étaient pas rassasiées et inscrivaient un troisième but peu de temps avant la demi-heure de jeu des oeuvres de Ndongala (27). Les Gantois réagissaient et réduisaient le score avant la mi-temps grâce à un but de Bronn (39). La Ghelamco Arena avait à peine le temps de fêter le but que le milieu de terrain des Buffalos Brecht Dejaegere était exclu trois minutes plus tard suite à la réception d'un second carton jaune.

En seconde période, le Racing Genk inscrivait deux nouveaux buts par l'intermédiaire de Malinovskyi (67) et de Paintsil (73).

Au classement, le Racing Genk (26 points) s'empare de la première place au profit du Club de Bruges (25 points). Anderlecht est troisième avec 20 points.

Suivez la rencontre: