Dimitri De Condé: "J'essaie de garder ma philosophie dans un monde peuplé d'agents"

Genk

C’est le pas alerte que Dimitri De Condé monte les marches qui, du rez-de-chaussée de l’entrée principale du stade de Genk, le mènent à un bureau près des business seats. À 41 ans, l’actuel directeur technique du Racing consacre l’essentiel de son temps à sa tâche. Il revient sur sa nomination survenue en mars 2015 à la place de Gunther Jacob en désaccord avec sa direction.

Quel objectif vous a fixé votre direction au moment de vous embaucher ?

"On a certaines idées. Pour Patrick Janssens (NdlR : l’administrateur-délégué du club) , la philosophie sur le long terme était le plus important. Les objectifs sont venus après. Je les ai intégrés à ma philosophie de travail : il faut participer aux playoffs 1 chaque année, on veut être européen au moins deux saisons sur trois, on veut intégrer minimum deux jeunes de l’académie dans le noyau A chaque année, on veut gagner un trophée (Coupe ou autre) tous les trois ans. On a des objectifs à atteindre; c’est dans mon plan sportif mais on ne contrôle pas tout."

Il faut de la stabilité pour cela. Ce qui semble être le cas au Racing cette saison. Du moins, si on met la campagne de transfert de Genk en regard de celle d’Anderlecht ou du Standard.

"Oui, mais il ne faut pas oublier que l’année passée, on a eu quinze transferts sortants pour sept entrants. On a été dans la même situation de reconstruction. Il y avait un problème de mentalité dans le vestiaire. J’ignore d’où il venait mais la situation était réelle. On a un peu perdu de cette mentalité limbourgeoise, ce sens du travail. Le stade de Genk ne faisait plus peur à personne. On a dû reconstruire ça avec le bon entraîneur qui a été chercher les bons profils pour remplacer ceux qui n’avaient plus leur place à Genk."

Ce fut facile de déterminer les joueurs à virer ?

"Je n’ai pas trop envie de parler d’une mauvaise mentalité. C’est quoi, une mauvaise mentalité ? J’avais simplement vite compris qui étaient ceux qui n’avaient pas celle qui sied à Genk. Ils ont peut-être une bonne mentalité pour jouer ailleurs mais ici, pour connaître la mentalité limbourgeoise - je suis assez bien placé, je suis Limbourgeois, j’ai joué dans tous les clubs limbourgeois en D1 -, je sais ce dont un joueur a besoin pour réussir ici."

Que doit-il avoir ?

