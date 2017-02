Le mercato a été agité du côté de Genk. Et la journée de mardi a été de la même veine. Après avoir perdu deux pions importants, Wilfried Ndidi, parti à Leicester en début de mercato, et Leon Bailey, transféré à Leverkusen il y a quelques jours, les Limbourgeois ont tout fait pour remplacer le plus rapidement possible ces deux joueurs. Ils y sont parvenus.

Pierre Désiré Zebli, le prometteur milieu de terrain italo-ivoirien qui évoluait à Pérouse et qui avait passé ses tests médicaux vendredi dernier, a signé son contrat, qui court jusqu’en 2022. À 19 ans, ce médian d’un mètre 80 formé à l’Inter Milan a joué plus de 20 matches en Serie B et a été l’une des révélations du début de saison.

"Il se distingue par sa course, son explosivité et sa technique", précise le club limbourgeois, qui n’a pas hésité, selon les médias italiens, à dépenser 4 millions d’euros (le record du mercato entrant en Pro League !) dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, c’est la venue de l’ailier néerlandais Jean-Paul Boëtius (22 ans) qui a été officialisée. Il est prêté, avec option d’achat, par le FC Bâle. Une autre belle pioche pour les Genkois, qui sont parvenus à attirer cet espoir du football néerlandais, qui a des qualités similaires à celles de Leon Bailey. "Il est rapide, très bon techniquement et sait utiliser ses deux pieds", précise, à son propos, le Racing dans son communiqué.

Formé à Feyenoord, Jean-Paul Boëtius a été international dans toutes les équipes de jeunes (il a notamment côtoyé… Albert Suivenberg chez les U21 néerlandais) et compte même une sélection avec les Oranje. C’était en mars 2014, face à la France, alors qu’il n’avait que 19 ans.