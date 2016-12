Albert Stuivenberg, l’ex-assistant de Louis Van Gaal à Manchester United, succède à Peter Maes pour une durée indéterminée.

Albert qui ? À part les addicts du RWDM et les fans du football batave, personne ne connaît le nom d’Albert Stuivenberg, le nouveau coach de Genk.

Ancien numéro 8 de talent, le Néerlandais, qui a désormais 47 ans, a dû stopper sa carrière de joueur suite à une blessure au genou.

Maup Martens, scout à Feyenoord, fait de lui un membre du centre de formation du club de Rotterdam. De là, il gravit les échelons. Il se retrouve assistant d’Ariel Jacobs au RWDM (lire ci-dessous) et file travailler aux Émirats comme formateur à Al-Jazira.

En 2006, Stuivenberg se met à bosser pour la fédération néerlandaise et en devient le sélectionneur de jeunes le plus couronné de succès. Avec les U17, il va trois fois en finale de l’Euro avec deux victoires à la clé dont une avec… Sandy Walsh, actif à Genk. Il a fini par entraîner les U21. Sans réussite.

Louis Van Gaal le connaît bien, vu leur passage au même moment à la fédé batave, et l’embarque avec lui à Manchester United. Il y est assistant aux côtés de Ryan Giggs. À l’instar de son mentor, il y essuie son lot de critiques et prend rapidement la porte. "Ils nous prenaient pour des enfants", a dit Nani au Sunday Times.

Pour retrouver de l’emploi, le Néerlandais a pu compter sur Sef Vergoossen. L’ancien coach de Genk connaît bien Stuivenberg et a glissé son nom à Dimitri De Conde, directeur sportif de Genk.

Les contacts ont été pris avant le renvoi de Maes. Directement, cela a cliqué.

"Genk est un club de tradition qui compte sur les jeunes", a expliqué le Néerlandais. "Les discussions ont montré que nous parlions le même langage foot. Je suis un gars qui fait attention à la manière et cela fait aussi partie de l’ADN du club."

Il n’en oublie pas pour autant que Genk est loin dans la course aux playoffs et doit absolument se ressaisir.

"J’ai eu l’occasion de regarder quelques matches européens de Genk. Je suis convaincu que cette équipe peut aller chercher les PO1 . Nous devons, pour cela, trouver un équilibre afin de prendre des points à court terme. Ce sera un grand défi."

Avec un contrat qui débute le premier janvier, il devra profiter du stage pour poser les bases de sa philosophie.

"Le timing est serré. Il sera difficile de faire des entraînements spécifiques mais il existe d’autres moyens d’apposer sa vision des choses. Je veux du football dominant. Et pas seulement en possession de balle."





Ariël Jacobs nous parle d'Albert Stuivenberg

Coach principal du RWDM lors de l’arrivée d’Albert Stuivenberg au Machtens, Ariël Jacobs est certainement l’un des Belges connaissant le mieux le nouvel entraîneur de Genk.

Les deux hommes ont travaillé ensemble durant une saison. "Il était envoyé par le Feyenoord Rotterdam dans le cadre de la collaboration que nous avions avec le club."

Sorte de lien entre les Néerlandais et les Molenbeekois, Stuivenberg a abattu un gros boulot, à seulement 30 ans. "Il cumulait d’ailleurs les fonctions d’entraîneur adjoint et de directeur du centre de formation."

Quels souvenirs gardez-vous de lui ?

"Que des bons ! Autant au niveau personnel, relationnel qu’au niveau engouement, connaissances footballistiques. Cela date d’il y a plus de 15 ans maintenant mais Albert était quelqu’un de très motivé. Il était jeune et je présume qu’en 15 ans, il a grandi dans son travail. J’ai encore eu des contacts avec lui quand il était l’adjoint de Louis Van Gaal à Manchester United."

Quand un coach néerlandais arrive, on pense directement à du jeu offensif…

"Il était de cette veine-là à l’époque. Il était vraiment un pur produit néerlandais. Cela se remarquait surtout au niveau de la formation. Il pensait en terme d’écolage et non de résultat. Il s’est par contre rapidement adapté au réalisme belge et ne voyait pas que par l’attaque."

Le pensez-vous prêt à devenir T1 pour la première fois ?

"Il faut bien se lancer dans le bain. Il y a 15 ans, il possédait déjà un vrai bagage foot. Il est dans le métier depuis un moment."

A-t-il le profil pour Genk ?

"Être dans la formation durant longtemps est une chose qui joue en sa faveur vu l’importance que Genk donne à la formation. Mais s’ils ont viré Peter Maes, c’est aussi parce que la direction souhaite atteindre les playoffs. Il faut un équilibre qui prendra en compte les résultats."