Sur son compte Instagram, le joueur de bientôt 36 ans a tenu à adresser quelques mots à sa femme disparue trop tôt (38 ans). " Notre chère princesse nous a quittés cette nuit... Il n'y a pas de mots... elle a combattu jusqu'à la fin, sans jamais se plaindre. Nous l'avons vue si heureuse, elle nous a tous inspirés et c'est à nous de le lui rendre désormais en essayant de rester positifs."

Clubs et joueurs font part de leur soutien



Le RSC Anderlecht a d'ailleurs publié un message de soutien poignant sur son site internet. "La direction, le staff et les joueurs du RSCA lui présentent leurs plus sincères condoléances. Dans de tels moments, les couleurs ne comptent plus, nous ne formons plus qu’une seule et grande famille du football. Nous souhaitons beaucoup de courage à Thomas, à sa famille et à ses amis dans cette période pour le moins difficile."

Le Standard de Liège, ainsi que d'autres clubs de D1A ont également tenu à se manifester sur Twitter:

Des joueurs ont aussi fait part de leur soutien au milieu de terrain de Genk: