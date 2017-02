Thomas Buffel, qui vient de perdre son épouse, figure dans la sélection de Genk pour le match contre Waasland-Beveren, qui aura lieu mardi soir (20h30) en match d'alignement de la 18e journée du championnat de Belgique de football.

Cette rencontre était prévue le dimanche 11 décembre mais elle n'avait pu avoir lieu car Genk n'avait pu bénéficier de suffisamment de jours de repos après un match de Coupe d'Europe. Les Limbourgeois devaient affronter Sassuolo le jeudi 8 décembre en Italie mais le duel avait été reporté au lendemain en raison du brouillard.

Seuls les joueurs qui étaient qualifiés à la date du 11 décembre entrent en ligne de compte pour le match de mardi. Genk ne pourra donc pas compter sur ses renforts hivernaux Mathew Ryan, José Naranjo et Siebe Schrijvers.

Thomas Buffel, dont l'épouse Stephanie Buysser est décédée la semaine dernière d'un cancer du côlon à 38 ans, figure pour sa part dans la sélection d'Albert Stuivenberg. "Nous sommes limités niveau attaquants. Et Thomas est un attaquant", dit le coach néerlandais de Genk. "C'est un outre un pion important pour nous. Il a demandé à être de nouveau sélectionné, même s'il n'est pas -et on peut le comprendre- à 100 %. Vu les nombreuses absences, il est logique de voir qui est disponible pour composer la meilleure équipe possible".

Genk est en lutte pour les play-offs I. En cas de succès mardi, le Racing pourrait revenir à hauteur de Gand et Charleroi, qui se partagent la 5e place (40 points).