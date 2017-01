Le gardien liégeois a véritablement tenu son équipe dans le match durant 90 minutes. Découvrez les réactions des acteurs au micro de Proximus 11.

Aleksandar Jankovic (Standard): "Dommage pour le match, dommage pour le derby, dommage pour le football qu'on n'ait pas su voir un match à 11 contre 11 suite à une exclusion plus que légère surtout à la première minute. Malgré cela nous sommes restés soudés, on s'est bien battu, je suis fier de la réaction de mes joueurs ce soir. Nous avons pris un point largement mérité qui va beaucoup nous aider pour la suite. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de carton rouge j'en suis certain car Mladenovic l'est. Pour arbitrer ce genre de rencontre, je pense qu'il faut avoir plus de souplesse et plus de feeling par rapport au football. Ce match doit nous servir car c'est un point que l'on a été arraché. Maintenant il va falloir confirmer la semaine prochaine et enchaîner les victoires. Nous avons renforcé notre côté de droit pour préserver Dossevi qui revient à peine de la CAN. Ensuite on se faisait trop facilement prendre de vitesse côté gauche donc le système a changé en deuxième période avec la montée de Fiore. Gillet a été super aujourd'hui; il a rassuré tout le monde, toute l'équipe, comme quoi les choses vont vite dans le football. C'est le premier clean-sheet depuis douze matchs, cela va donc nous faire du bien !"

Matthieu Dossevi (Standard): "Ce n'est pas le scénario que l'on aurait souhaité, on se prépare toute la semaine pour un match et après une minute tout change. On s'est dit que ça allait être un match inédit et que ça allait être difficile mais on a su faire preuve de solidarité dans cette rencontre j'ai même envie de dire que c'était de la fraternité. Notre état d'esprit était vraiment irréprochable ce soir ! Nous ne devons pas nous voiler la face, cela ne reste qu'un point et les play-off sont encore loin !"

Youri Tielemans (Anderlecht): "On a eu les occasions pour marquer, pour gagner ce match mais voilà nous n'avons pas fait le nécessaire. C'est dommage car le Standard a joué tout le match à 10. On a mis beaucoup de centres mais ceux-ci étaient soit mauvais soit la concrétisation n'y était pas. On doit oublier ce match au plus vite. On savait tous que si l'on gagnait on était premier mais bon avant de penser à cela il fallait d'abord le gagner ce match."

Jean-François Gillet (Standard): "De temps en temps il faut faire un bon match quand même. Aujourd'hui nous étions en difficulté surtout que l'on termine le match à 9 donc il fallait absolument sortir un gros match ce soir. Du début à la fin j'ai été sollicité face à une grande équipe d'Anderlecht mais voilà nous avons donné notre vie pour prendre ce point donc c'est comme une victoire pour nous, tout le monde s'est vraiment donné à fond sur le terrain, la preuve est que mes coéquipiers n'en peuvent plus maintenant. On vient d'une période fort difficile où les résultats ne suivaient pas mais voilà on s'est toujours serré les coudes sans jamais abandonner. On avait vraiment l'esprit du Standard ce soir sur le terrain et c'est ça que nos supporters veulent voir donc j’espère que l'on va continuer de la sorte. On ne doit plus se poser de questions et prendre le plus de points possible pour tenter d'accrocher les play-off 1."

Leander Dendoncker (Anderlecht): "C'est dommage car on a eu assez d'occasions pour marquer. Leur gardien a sorti un très gros match mais nous avions tout en main pour marquer un goal et on ne l'a pas fait, c'est très dommage. A la mi-temps on s'est dit que l'on avait beaucoup de centres mais pas de bons. On doit vraiment travailler cela mais prendre un point c'est toujours mieux que de ne pas en prendre. C'est un plaisir de jouer avec Trebel et Tielemans dans le milieu de terrain. Trebel est vraiment un très bon joueur que j'apprécie. Nous n'avons plus perdu depuis neuf matchs, c'est toujours mieux d'être premier c'est vrai mais c'est à la fin des play-off qu'il faut l'être. L'entraîneur veut toujours laisser la balle à l'adversaire le laisser commettre les erreurs mais voilà aujourd'hui ça n'a pas fonctionné."

René Weiler (Anderlecht): "On peut gagner deux matchs avec toutes les occasions que l'on a eu mais voilà c'est incroyable de faire face à un gardien pareil qui arrête tout mais il faut l'accepter. Le Standard était très fort aujourd'hui mais c'est quand même très dommage de ne pas mettre au moins un but avec toutes les occasions que l'on a eu. Nous avons eu plus de 15 corners, beaucoup de tirs au but mais voilà le ballon n'a pas voulu rentrer dans le but ce soir. On doit toujours travailler sur des choses avec l'équipe mais voilà il y a aussi eu des bonnes choses durant ce match. Trebel s'est très vite intégré et c'est sûr qu'il va nous aider durant le reste de cette saison. Nous avons eu de la malchance avec le ballon qui n'est pas rentré ce soir."