Les supporters Mauves gagneront le stade 10 minutes plus tard

Chipciu, lancé en profondeur est presque hors-jeu (très difficile à voir). Les arbitres laissent jouer, le Roumain peut provoquer Dutoit et offrir le ballon à Hanni qui marque. C'est 0-1 à la deuxième minute de jeu.

Malgré deux bons résultats de rang face à Zulte Waregem et au Zenit, les clubs de supporters d’Anderlecht vont réaliser une action lors du déplacement à Ostende de ce dimanche.

Les fans veulent ainsi protester contre les décisions de la direction.

Ils arriveront avec une dizaine de minutes de retard dans le stade et ne porteront aucun vêtement aux couleurs du club. Le noir sera de rigueur et tous les fans faisant le déplacement doivent s’y astreindre.

Anderlecht est au courant que l’action aura lieu et n’est pas vraiment ravi. Le club va logiquement prêter attention à ce qui se passe et prévenir les stewards de bien contrôler les tifos prévus afin de stopper les messages les plus véhéments.

Les compositions

Ostende: Dutoit, Milic, Godeau, Rozehnal, Marusic, Siani, Jonckheere, El Ghanassy, Musona, Vandendriessche, Dimata.

Anderlecht: Boeckx, Najar, Kara, Nuytinck, Obradovic, Trebel, Dendoncker, Hanni, Chipciu, Bruno, Teodorczyk.

Banc : Rubén, Deschacht, Spajic, Acheampong, Kiese Thelin, Tielemans et Stanciu

NOTRE DIRECT COMMENTÉ