Lovre Kalinic est avare en paroles mais quand il s’y met, il ose dire la vérité. Best of .

La Gantoise et le changement de coach : "L’été dernier, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Le coach a tenté quelque chose mais tu ne peux pas espérer que tout fonctionne directement. Le changement a commencé à opérer lors de notre victoire 1-0 face au Standard (NdlR : le cinquième match de Vander-haeghe) . Depuis, tout va mieux. Le groupe s’est soudé. On l’a encore vu au stage il y a quelques jours. J’ai dit, même quand c’était la crise, qu’il fallait croire au titre."

Son niveau de jeu : "Personnellement, je me sens mieux avec le nouveau coach et dans le nouveau système. Quand tu joues à trois derrière et que deux attaquants mettent la pression, cela devient difficile. Je n’ai aucun souci à aider à la construction du jeu mais il faut en avoir l’opportunité."

La crise des gardiens à Bruges : "Je n’y travaille pas mais je sais que ce n’est pas bon pour un gardien de savoir que s’il fait un moins bon match, il vole dehors. C’est ce qui est arrivé à Horvath et Butelle. Ils tuent un gardien de cette manière. Il faut faire confiance à son gardien. C’est un rôle spécial dans lequel chaque match doit être joué à 100 %. Mais tu ne peux pas empêcher les éléments extérieurs ou privés de te pousser dans une période moindre."

Son avenir : "Je n’ai pas signé à Aston Villa à l’hiver 2016 car je n’avais pas reçu le permis de travail. Je pouvais également signer à Besiktas mais on m’a conseillé d’aller en Angleterre. Je suis désormais à Gand et heureux de l’être. Si le club peut recevoir une belle somme qui les aide en me vendant, pas de souci. Je suis bien et je ne paniquerai pas si je ne suis pas transféré après la Coupe du Monde."