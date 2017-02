Soulier d’Or avec José Izquierdo, meilleur entraîneur avec Michel Preud’homme, meilleur gardien avec Ludovic Butelle, award d’honneur pour Timmy Simons : n’en jetez plus, la coupe est pleine. Mercredi soir, à Lint, les Blauw en Zwart ont tout raflé, ou presque, lors de ce gala. "Nous mettons trois personnes à l’honneur, mais ce n’est possible qu’en s’appuyant sur le dur travail accompli par de nombreuses personnes", assurait mercredi Vincent Mannaert, le CEO de Bruges.

Les Brugeois ont prolongé la fête ce jeudi, en organisant une conférence de presse où José Izquierdo est arrivé, littéralement, chaussé d’or. "Il me reste encore dix rencontres de championnat afin de montrer pourquoi j’ai mérité ce Soulier d’Or", commentait sobrement le Colombien, dont les parents ne savaient pas qu’il figurait parmi les favoris pour l’obtention du trophée. "Quand je suis rentré à la maison, j’ai couru partout, j’ai crié, j’ai mis la musique, j’ai serré mes amis dans mes bras, répondu à des messages et encore une fois crié très fort."

José Izquierdo restera comme celui qui a permis à un Brugeois d’à nouveau se chausser d’or, quatorze ans après Timmy Simons, en 2002. "Notre Club a déjà remporté énormément de prix. La soirée de mercredi a été fantastique, j’étais fou de joie mais maintenant le prochain objectif est clair : devenir de nouveau champion ! Je ne sais pas encore quelle chaussure je vais teinter d’or, mais sans doute celle de mon but contre Leicester ou celle avec laquelle j’ai marqué sur le terrain de Gand lors des playoffs."

En bon meneur de troupes qu’il est, Michel Preud’homme soulignait l’importance du collectif dans l’obtention d’une telle distinction. "Tout le monde doit se sentir détenteur du Soulier d’Or aujourd’hui", soulignait ainsi le T1 brugeois, qui sait que son maître à jouer sera encore plus scruté lors des semaines à venir. "Remporter un titre de champion ou un Soulier d’Or, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est un travail de longue haleine, de la part de tous les membres du Club. Lorsque quelqu’un reçoit le Soulier d’Or, on lui prête encore plus d’attention. S’il rencontre une moins bonne période, tout le monde lui sautera dessus. Nous devrons donc bien entourer José. Cela nous offre assurément un coup de boost pour le futur proche."

Un futur lors duquel Michel Preud’homme comptera énormément sur son Colombien. Avant que celui-ci ne parte vers d’autres cieux. "José Izquierdo partira sans doute en fin de saison", regrette MPH. "On sait bien comment cela fonctionne en Belgique : on va chercher des talents bruts, on les taille et quand ils sont taillés - ou même à moitié taillés - on les voit partir. Je le vois faire une carrière comme Bacca : il a toutes les qualités pour se mettre à niveau dans un plus grand championnat."





"Difficile d’éviter un départ"

Après avoir refusé 12 millions, les dirigeants brugeois sont prêts à dire adieu à leur artiste sud-américain.

Après un nécessaire temps d’adaptation, Izquierdo a régalé Bruges et dégoûté ses adversaires de Pro League, en emmenant le Club tutoyer les sommets de notre championnat, remportant ainsi le 14e titre de l’histoire du Club, attendu depuis dix ans en Venise du Nord. "On avait décelé les qualités de José", note Michel Preud’homme. "Au départ, il ne savait faire qu’une chose : faire son action sur son flanc, rentrer dans le jeu et tirer. À Bruges, il a élargi son registre pour devenir un joueur complet : il sait passer par l’extérieur, il sait tirer des deux pieds, il sait jouer dans l’intervalle, en retrait, en profondeur…"

L’été dernier , auréolé d’un titre de champion, le Colombien a certes flirté avec Séville et Hambourg, qui étaient prêts à débourser, respectivement, 9,5 et 12 millions pour s’attacher ses services, mais l’international a dû mordre sur sa chique. Un rétropédalage qu’il a certes eu du mal à effectuer, ne retrouvant sa joie de vivre et son jeu qu’à partir de la fin de l’année 2016. Cela dit, Izquierdo, sous contrat jusqu’en 2019, est prêt à livrer une dernière bataille en Pro League et espère bien réaliser le doublé en championnat avant d’aller voir ailleurs si l’herbe n’y serait pas plus verte.

Car s’il continue sur sa lancée, il semble difficile pour les dirigeants brugeois de retenir encore une fois, contre son gré, leur artiste sud-américain. "Ce sera difficile d’éviter un départ en fin de saison", confirme Vincent Mannaert, le CEO de Bruges. "Il a été désigné meilleur joueur en Belgique et on sait que les meilleurs quittent le championnat. Ce sera sans doute son cas et ce n’est pas illogique après trois saisons passées à Bruges. Il est prêt pour rejoindre un championnat plus huppé."





"José est bien dans la vie"

Arrivé lors du mercato estival 2014 contre la somme rondelette de 3,5 millions d’euros, José Izquierdo a mis un peu de temps avant de trouver ses marques. "On a une bonne cellule de recrutement et on a un réseau en Colombie", souligne ainsi Bart Verhaeghe, le président brugeois, rappelant au passage un heureux précédent. "Bacca est déjà venu ici. José est quelqu’un d’intelligent. Il est bien dans la vie, responsable. Il est arrivé comme un jeune homme et est devenu un vrai footballeur pro. J’ai beaucoup de respect pour lui et il respecte le Club. C’était un risque de payer si cher, mais cela a bien collé."