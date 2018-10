La Gantoise a présenté mercredi Jess Thorup en tant que nouvel entraîneur. Le Danois, 48 ans, dirigeait le champion du Danemark, le FC Midtjylland, et s'est engagé jusqu'en 2021. Il succède à Yves Vanderhaeghe, licencié lundi.

"C'est un énorme et chouette défi pour moi", a déclaré Thorup. "La Gantoise est un club qui veut jouer chaque année pour des titres et je suis pareil en tant qu'entraîneur. Ambitieux, c'est le bon terme. Après mes succès au Danemark avec Midtjylland, j'étais prêt pour une nouvelle étape. Comme coach, je vise un football offensif, avec l'objectif de gagner. Je ne me bloque pas sur un seul système, je peux faire évoluer mon équipe de différentes manières. Tout dépend du matériel humain. J'adapte mon système en fonction du noyau de joueurs. C'est ma manière de travailler."

Thorup ne compte pas prendre avec lui ses assistants du Danemark. "Je travaillerai avec le staff actuel, des gens qui connaissent mieux le club que moi et qui peuvent m'initier. J'ai regardé quelques matchs de Gand. C'est une bonne équipe, avec comme principale lacune un manque de confiance."

Thorup était encore sous contrat avec Midtjylland, raison pour laquelle La Gantoise a dû payer une indemnité afin de recruter le coach danois. L'entraîneur avait remporté le titre danois avec Midtjylland la saison passée. Après douze journées, le club est à nouveau en tête. Avant cela, Thorup avait dirigé Esbjerg et les équipes nationales U20 et U21.

La présentation de Thorup s'est déroulée un jour agité pour le football belge. La Gantoise - ainsi que d'autres clubs - a reçu la visite de la police fédérale pour une perquisition, dans le cadre d'une vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée autour de la division 1A du championnat belge de football. La figure centrale du dossier est Mogi Bayat, un agent de joueurs qui a fait fréquemment des affaires avec La Gantoise.