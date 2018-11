La Commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) a prononcé mercredi une amende de 3.000 euros à l'égard de l'Antwerp FC, club de Jupiler Pro League, suite à des jets de gobelets de bière de leur supporters contre Genk.

Lors du match du 31 octobre, perdu 2-4 par le Great Old, des supporters anversois ont jeté des gobelets, vides et remplis, en direction d'équipes de production télévisée et du banc des visiteurs. Malgré l'intervention du speaker local, priant les fans d'arrêter, la situation ne s'est pas améliorée. En effet, des membres du staff technique de Genk et même l'arbitre de la rencontre Alexandre Boucaut ont ensuite été visés.

Après le rapport du délégué du match, le Parquet avait réclamé une amende de 4.000 euros mais la Commission a choisi de l'abaisser à 3.000 euros.

A noter que Zulte Waregem va devoir s'acquitter d'une amende de 750 euros. Le 1er novembre, des supporters du Essevee ont lancé des œufs en direction du banc du Standard de Liège.