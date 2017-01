LE NOYAU: deux projets qui s’affrontent



Eupen semble avoir mieux compris les besoins du championnat de Belgique.

Mouscron

Le noyau mouscronnois souffre d’un manque d’expérience évident. Les deux joueurs les plus âgés du noyau, Jérémy Huyghebaert et David Hubert, ont 28 ans. Au niveau qualitatif, on peut se poser quelques questions sur le recrutement de certains joueurs. Des garçons comme Islam Feruz, Daniel Graovac ou encore Fesjal Mulic semblent perdus dès qu’ils se trouvent sur un terrain. Et rares sont les joueurs qui se battent pour le blason du club. Ce sont généralement les joueurs qui appartenaient déjà à Mouscron avant la reprise par les nouveaux investisseurs qui sont dans ce cas-là.

Eupen

Avec dix-sept jeunes joueurs sur un total de vingt-six, le noyau germanophone manque clairement d’expérience. Et cela s’est surtout marqué au niveau défensif avec une arrière-garde eupenoise qui présente les pires statistiques de la D1A avec 53 buts encaissés. Mais à côté de cela, c’est un groupe avec un très haut niveau technique rehaussé par quelques anciens joueurs du top niveau comme Luis Garcia ou Jeffren. Et quand cet ensemble prend le jeu à son compte et se trouve dans un bon jour, peu d’équipes parviennent à les contrer et plusieurs clubs plus huppés en ont déjà fait les frais.

Conclusion

Ce sont aussi deux projets qui s’affrontent. Celui d’Eupen semble inscrit dans la durée, moins celui de Mouscron. Chez les Pandas, on n’a pas hésité à faire venir des anciens du top niveau tandis qu’à Mouscron, les investisseurs ont souvent fait des paris. Des paris qui n’ont pas encore porté leurs fruits puisque le seul argent touché par les transferts sortants (et payants comme Badri ou Dussenne) est venu de joueurs qui étaient déjà présents à Mouscron.





LE JEU: Eupen plus offensif

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.