L'annulation du but du Tunisien Hamdi Harbaoui qui aurait permis à Zulte Waregem de mener 0-2 à Saint-Trond, suite à une intervention de l'assistance video (VAR) était justifiée selon le patron des arbitres Johan Verbist, qui a examiné toutes les phases du week-end où le VAR (Video Assistent Referee) s'est manifesté.

Dans le clan de Zulte Waregem, finalement battu 2-1, on ne décolérait pas samedi, l'entraîneur Francky Dury en particulier, notamment, mais pas seulement, en raison de cette annulation qui a fait changer la victoire de camp.

"Lors d'un duel aérien", explique Verbist, "Hamdi Harbaoui utilise son coude et touche Casper De Norre au visage. Le jeu se poursuit, il y a un centre et Harbaoui, qui a entre-temps couru vers le but, reçoit le ballon et marque. Le VAR intervient pour inciter l'arbitre à revoir le duel aérien. Le but est ensuite annulé par Jan Boterberg et le jeu reprend avec un coup franc pour Saint-Trond. Intervention correcte du VAR, par conséquent..."

Selon Verbist le VAR ne se serait trompé qu'une fois la semaine passée. Lors de la rencontre de la 13e journée Club Bruges - Ostende (4-0) mardi dernier, où il n'aurait pas dû intervenir sur la phase qui a valu un penalty à l'équipe locale.

Explication: "Consécutivement à un tir de Wesley Moraes, Wout Faes sort le ballon juste sur ou derrière la ligne. Les images ne peuvent pas clairement montrer si le ballon a complètement franchi ou non la ligne. Le VAR ne se manifeste donc pas. Lorsque la balle est dégagée, elle touche cependant le bras d'un joueur d'Ostende. L'arbitre (Erik Lambrechts) laisse jouer, mais le VAR (Tim Pots) intervient pour une faute de main, alors qu'il aurait dû laisser le jeu se poursuivre..."