En un an et demi, Lovre Kalinic s’est imposé comme le meilleur gardien du pays, ce qui lui a notamment permis de remporter deux trophées individuels lors de la remise du Soulier d’Or et du gala du Footballeur Pro. Une sacrée récompense pour le dernier rempart de vingt-huit ans. "J’avais déjà remporté ce genre de prix à deux reprises en Croatie mais, là-bas, tout le monde me connaissait et j’évoluais parmi l’un des grands clubs du pays. Selon moi, les récompenses belges sont plus belles car il y a plus de qualités chez les autres gardiens", dit-il.

(...)