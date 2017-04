Kara Mbodji n'a pas ressenti un manque de fraîcheur de la part de ses coéquipier ce dimanche malgré deux matches joués en 4 jours. Réactions.

Thomas Foket: "On a eu quelques occasions et on a bien défendu. On a eu quelques moments en reconversion, on aurait pû faire mieux voilà on a toujours bien défendu sans leur laisser trop d'occasions mais voilà si tu ne marques pas à la maison tu ne sais pas gagner et c'est ça qui est dommage. Personnellement je pense que j'aurai du jouer plus haut et mettre plus de pression sur Obradovic, ça a mieux été en deuxième mi-temps mais ça aurait dû être comme ça durant tout le match. Si on gagnait aujourd'hui on revenait à deux points et ils allaient commencer à avoir peur mais maintenant il reste encore 4 matchs donc ce n'est pas fini."

Kara Mbodji: "Il faut reconnaître que l'on a eu beaucoup d'occasions et que si La Gantoise n'avait pas ce gardien, je ne peux pas vous dire le score mais Anderlecht aurait eu les trois points. On savait qu'ils avaient une bonne équipe et une bonne défense comme nous aussi, nous étions venus pour prendre les trois points mais au final contre une bonne équipe comme ça, c'est bien de repartir avec un point. Je ne vais pas parler d'un manque de fraîcheur de nôtre côté, c'est clair que l'on a enchainé deux matches en peu de temps mais on est des compétiteurs et l'on a pas eu la sensation de fatigue."

Rami Gershon: "Nous voulions vraiment gagner contre Anderlecht cette saison, pas seulement pour l'enjeu de la première place mais bien pour dire de gagner contre eux, ça ne s'est pas fait mais on a fait jeu égal contre eux. Il nous a manqué de l'efficacité devant le but mais nous ne sommes pas trop déçus avec ce résultat. Je me suis senti bien dans ce match et j'ai fait mon match, j'espere que cela va continuer ainsi."

Youri Tielemans: "Quand je suis monté j'ai senti que l'on était biens dans le match et qu'il fallait les pousser dans leur but. On a eu 2-3 occasions de marquer mais voilà c'est dommage que l'on arrive pas a concrétiser car face à des équipe comme La Gantoise il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'opportunités. J'ai tenté d'apporter mon jeu offensif en montant au jeu car c'est ce qu'il nous manquait en première période. Pour Teo c'est à nous de lui donner les ballons pour qu'il marque enfin ce but dans les play-off mais ça va venir on sait que c'est un joueur à qui il ne faut pas laisser d'espace pour qu'il puisse marquer donc ça viendra! Je n'étais pas à 100% aujourd'hui et j'en avais parlé avec le coach donc j'ai préféré qu'il mette quelqu'un de plus en forme à ma place pour débuter."

Hein Vanhaezebrouck: "C'est l'efficacité qui est importante dans un match et c'était ça la clé du match mais elle n'était pas là aujourd'hui. Je pense que nous étions meilleurs en première mi-temps et nous avons directement eu les occasions en début de match quand je repense à celle de Kubo au tout début mais voilà nous n'avons pas été assez présents offensivement. On a su maîtriser notre entre-jeu en première mi-temps mais il nous a manqué de la force athlétique en deuxième mi-temps. Dejaegere n'a pas su tenir 90 minutes, Anderlecht nous a dominé en ayant 2-3 belles occasions mais notre gardien nous tient dans le match. Si nous avions la force athlétique avec Neto en plus et eux sans Dendoncker, nous aurions dominés cette deuxième période . Ce n'est pas un reproche à mes joueurs car ce n'est pas leurs points forts. La fraicheur est trop vite partie en deuxième mi-temps. Il nous manque beaucoup de jjoueurs importants dans notre effectif pour le moment. Lors des deux 0-0 nous n'étions pas plus faibles qu'Anderlecht . Anderlecht est le grand favori au titre mais j'aurai bien aimé voir de quoçi nous aurions été capables avec notre effectif au complet. Je me rappelle il y a eu deux ans un match ici faceà Anderlecht, même scénario, on domine en première en première mi-temps puis c'est Anderlecht qui domine et dans les dernières minutes on marque grâce a Neto et sa puissance donc voilà si Neto avait été fit j'aurais aimé voir ce que cela aurait donné car c'est lui le meilleur de la tête sur corner et coup-franc!Anderlecht est beaucoup plus fort physiquement qu'avant et ça se voit maintenant, ils sont vraiment au haut niveau maintenant grâce à leur entraîneur."

René Weiler: "Il faut marquer plus qu'un but aujourd'hui, au minimum un déjà mais voilà on ne marque pas. Hanni pouvait aussi marquer comme Teo mais le gardien fait de beaux arrêts tout de même face à eux. Tous les matchs sont compliqués comme je le dis tout le temps. Aujourd'hui nous étions bien organisés, il y avait de la concentration dans l'effectif donc je suis content de mes joueurs. Nous avons quand même réussi à nous créer des occasions ici, à l'extérieur, donc maintenant nous devons continuer à jouer comme ça et les buts vont tomber. Tout le monde demande des buts aux attaquants et ils ne marquent pas pour le moment mais ils continuent de travailler et un jour ces buts-là vont tomber. Gand vont tenter de gagner tous les matchs et voilà nous sommes encore trois équipes à jouer le titre et c'est ça qui est beau dans le championnat. C'est difficile de jouer un match face à Gand et c'est pour ça que je suis content de mes joueurs aujourd'hui."