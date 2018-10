L'Antwerp s'est imposé sur la pelouse d'Eupen samedi (1-2) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Les Anversois en profitent pour grimper à la troisième place du classement, devant Anderlecht qui se déplace dimanche après-midi (14h30) à Zulte-Waregem.

Les Germanophones démarraient pourtant parfaitement la rencontre en ouvrant le score à la 39e grâce à une réalisation de Mamadou Fall, isolé à l'entrée du petit rectangle. L'Antwerp réagissait toutefois en seconde période. L'Israélien Lior Refaelov (69) égalisait tout d'abord à un peu plus de vingt minutes du terme d'un tir placé de l'extérieur de la surface. Cinq minutes plus tard, Ivo Rodrigues permettait aux Anversois de prendre les commandes de la rencontre pour ne plus jamais les quitter.

Au classement, l'Antwerp (19 points) prend la troisième place à Anderlecht (17 points), quatrième. Eupen (10 points) reste coincé à la onzième position.