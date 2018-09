Le dernière rencontre de la 9e journée du championnat de Belgique de football s'est terminée par un partage entre l'Antwerp et La Gantoise (2-2).



Grâce à Sigurd Rosted (16e, 0-1) et Vadis Ofoe-Odjidja (30e, 1-2), les Buffalos ont mené deux fois à la marque. Dieumerci Mbokani (22e, 1-1) et Faris Haroun (52e, 2-2) ont permis à l'Antwerp (16 points) de reprendre la quatrième place au Standard (15 points), vainqueur 1-3 à Ostende quelques heures plus tôt. Les Côtiers ont une unité de retard sur Anderlecht (3e) tenu en échec par Saint-Trond réduit à dix dès le 22e minute. Gand (14 points) est 6e. Gand, dont la dernière victoire avait été acquise en déplacement au Cercle Bruges (0-3), a mis Sinan Bolat et sa défense au travail. Rosted (2e), Roman Yaremshuk (13e) et Georgi Chakvetadze (14e) avaient frappé à la porte avant que sur centre, Stallone Libombe ne laisse le ballon à Rosted, qui a ouvert la marque (16e, 0-1). Mais l'Antwerp avait aussi un Norvégien très entreprenant: Simen Jukleroed a permis à Mbokani, déjà buteur en Coupe, d'en faire autant pour sa première titularisation en championnat (22e, 1-1).

Cela n'a pas empêché Gand de continuer à se montrer menaçant et Odjidja lui a redonné l'avance via un missile d'au-delà des seize mètres (30e, 1-2). L'Antwerp a encore failli revenir au score par Mbokani (32e) et William Owusu dont la reprise a été sortie in extremis sur la ligne par Nana Asaré (37e).

La seconde période a commencé par une double carte jaune pour les Anversois Lior Refaelov (47e) et Haroun (48e). Mais le capitaine de l'Antwerp s'est racheté en ponctuant d'une volée de l'extérieur du rectangle un effort de Jukleroed (52e, 2-2). A partir de ce moment, les visités ont continué à enflammer le Bosuil. Refaelov a obligé Lovre Kalinic à s'étendre (57e) et Jelle Van Damme lui a expédié le ballon dans les gants (66e). Mais le gardien croate avait la main sure et l'a prouvé sur une tentative d'Ivo Rodrigues (76e).

Tablant sur le contre, les Buffalos ont aussi hérité d'un belle opportunité mais grâce à un réflexe, Bolat a empêché Taiwo Awoniyi d'inscrire son premier but en championnat (89e).