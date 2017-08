Vidéo : clap, première. La 44e minute de la rencontre entre Mouscron et Charleroi, samedi soir, restera dans l’histoire du Championnat de Belgique. Pour la première fois, l’arbitrage vidéo a été utilisé. Alors que le score était de 0-3, Dodi Lukebakio a accroché (?) Fabrice Olinga dans le rectangle. Alors qu’il avait initialement accordé un coup de pied de but, Wim Smet, averti dans son oreillette du caractère litigieux de la phase, a décidé de faire usage de la vidéo. Il a donc mimé un écran avec ses mains avant de se rendre près d’un moniteur situé au bord du terrain.

Trois longues minutes plus tard, l’arbitre était de retour sur le terrain pour désigner le point de penalty. Un tir au but que Jonathan Bolingi transformait. Et qui pose quelques questions…

1 Pourquoi est-ce que cela a été si long ?

"Cela casse le rythme du match", "cela aurait dû être plus court", "on se demandait un peu ce qu’il se passait", "c’était bizarre". À en juger par les premières réactions des joueurs carolos et mouscronnois, la première utilisation de la vidéo n’est pas une franche réussite. En cause : les quatre minutes qui se sont écoulées entre le moment de la faute et la transformation du coup de réparation. "Ce que j’ai compris, c’est que l’arbitre demandait à voir les ralentis sur son écran, mais ils n’arrivaient pas", indiquait David Pollet. Tout n’est donc visiblement pas encore au point.

2 La décision prise est-elle la bonne ?

Montrez la phase à dix personnes différentes. Cinq vous répondront qu’il y avait penalty. Cinq autres vous diront qu’il n’y a pas faute. Le coup de réparation sifflé par M. Smet était loin d’être évident. Même les joueurs n’avaient pas la même opinion. Pour Dodi Lukebakio, il n’y avait pas penalty, car il "ne touche pas" son adversaire. Pour David Pollet, placé de l’autre côté du terrain, "à vitesse réelle, pour moi, il y avait penalty". Le débat ne se situe donc pas là. Avec ou sans vidéo, cette phase était difficile à juger.

3 Comment envisager la suite ? L’arbitrage vidéo est actuellement en test en Pro League. Cela veut dire ce que cela veut dire : tout n’est pas encore parfait. Mais la situation vécue samedi pose inévitablement des questions. "Que fait-on s’il y a dix actions de ce genre par match ? La rencontre va durer deux heures", disait David Pollet. "Imaginez qu’un tel scénario se produise lors d’un choc wallon un peu sous tension, indiquait Mazzù sans citer le nom du meilleur ennemi des Zèbres. Cela pourrait vite devenir très chaud." Vojvoda, lui, se demandait pourquoi l’action du penalty sifflé sur lui par Wim Smet (à la suite d’une poussée sur Nurio) n’avait pas été revue par la suite.

À peine intronisé , l’arbitrage vidéo pose donc des questions. Mais c’est le but de cette phase de test : améliorer son utilisation qui reste, pour la grande majorité des sondés, positive pour le football.