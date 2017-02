Dimanche dernier, Mircea Rednic a dû se gratter la tête pour trouver une solution pour son milieu de terrain. Aristote Nkaka était suspendu pour abus de cartes jaunes et David Hubert à l’infirmerie pour une élongation. Luka Stojanovic n’étant plus que l’ombre de lui-même, le Roumain s’était rabattu sur Mickaël Tirpan et Nikola Gulan. Les deux hommes sont avant tout des joueurs à vocation défensive. Et sur les flancs de préférence. Le premier à droite et le second à gauche.

Ce samedi, Rednic récupère Nkaka et Hubert. Et compte un milieu de terrain supplémentaire avec l’Ougandais Farouk Miya arrivé en prêt du Standard. C’est dire si le mentor des Hurlus possède l’embarras du choix. David Hubert ne devrait pas débuter la partie. "Il ne s’est pas entraîné pendant une semaine et je n’ai pas envie qu’il fasse une rechute", affirmait Mircea Rednic. On peut le comprendre. Si l’absence du capitaine attitré du REM ne s’est pas fait ressentir face à Eupen, à plus longue durée, se priver de ce rare élément d’expérience serait une erreur.

Mickaël Tirpan devrait retrouver sa place de latéral droit et donc libérer sa place dans le milieu de terrain pour le jeune Aristote Nkaka. À moins que Rednic ne nous réserve une surprise et intronise Miya dans son onze de base. "Il se définit plus comme un joueur offensif, à la limite d’être un second attaquant."

Compositions probables

: Ryan; Dewaest, Colley, Uronen, Castagne, Berge, Malinovskyi, Pozuelo, Schrijvers, Boëtius, Naranjo

Mouscron : Delac; Peyre, Arslanagic, Tirpan, Huyghebaert, Gulan, Nkala, Markovic, Mohamed, Diedhiou, Matulevicius

