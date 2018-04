Après une victoire laborieuse la semaine dernière face à Genk, les Brugeois vont en découvre dans le duel des Flandres face à Gand ce dimanche à 18h en clôture de la deuxième journée des playoffs 1.





Du côté des Buffalos, on est en pleine confiance après un succès retentissant sur la pelouse d'Anderlecht en ouverture des PO1, tant et si bien que ce duel flandrien arrive peut-être au meilleur des moments même si la tâche ne s'annonce pas forcément aisée.





Et cet élan se confirmait d'emblée de jeu puisque les Gantois trouvaient la faille dès la première minute et un but de Samuel Kalu.

LES COMPOS

La Gantoise : Kalinic, Foket, Gigot, Bronn, Asare, Esiti, Dejaegere, Verstraete, Kalu, Simon, Janga





FC Bruges : Vermeer, Mitrovic, Mechele, Denswil, Cools, Vormer, Nakamba, Touba, Vanaken, Refaelov, Diaby





La Gantoise - FC Bruges en direct