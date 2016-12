Il vit la plus belle saison de sa jeune carrière. Avec 13 buts marqués toutes compétitions confondues, dont 5 en Pro League, Kalifa Coulibaly (25 ans) arrive à maturité. Depuis le départ de Laurent Depoitre, il semble avoir pris le dessus sur Jérémy Perbet à la pointe de l’attaque gantoise, même s’il "ne se sent pas comme le numéro 1".

Entretien avec un attaquant dont la soif de marquer des buts contraste avec sa personnalité, calme et posée.

Kalifa, quelle évolution en quelques mois! Vous êtes devenu un pion majeur de La Gantoise.

"C’est vrai que je me sens en confiance. Je sens aussi que mes coéquipiers ont confiance en moi. Cela m’aide à progresser. J’ai beaucoup plus de temps de jeu que la saison dernière et quand on enchaîne les rencontres, on a tendance à évoluer plus rapidement."

Vous voulez dire que vous avez été un peu freiné par la présence de Depoitre ?

"Oui et non. On peut dire que son départ m’a libéré, mais j’ai quand même fait de bonnes choses la saison passée quand je rentrais en cours de match. Il ne faut pas oublier que quand je suis arrivé à La Gantoise, l’équipe était bien en place. C’était à moi de montrer qu’on pouvait me faire confiance quand on m’en offrait la possibilité. Je pense que c’est ce que j’ai fait. Mais je peux encore faire mieux."

La saison dernière a été difficile à vivre ?

(...)