Pour la première fois depuis le 30 août 2015, La Gantoise n’est pas dans le Top 6. Si à l’époque, seules 6 journées s’étaient écoulées, la situation est plus préoccupante cette fois puisqu’on arrive dans le sprint final de la course aux playoffs. "Ce sera comme une étape de montagne et il faudrait idéalement battre Anderlecht", admet Ivan De Witte. En attendant, le président a accepté de faire le point sur l’actualité chaude des Buffalos.

La mauvaise série en championnat : "J’ai parlé avec les joueurs mercredi matin. C’est la première fois que je le fais depuis que Hein Vanhaezebrouck est notre entraîneur. Je n’ai pas été trop sévère. Je sais qu’une trêve puis qu’une semaine de stage arrivent pour recharger les batteries. Ce n’était pas un savon mais une discussion. J’ai aussi écouté les joueurs. De cette manière, je voulais avoir un engagement de leur part."

Les critiques de Vanhaezebrouck : "Je sais ce que pense Hein mais il n’hésite pas à rendre certaines choses publiques comme c’était le cas lundi à la VRT (NdlR : lors de l’émission Extratime). Ce qui m’étonne, c’est qu’il a parfois un discours à deux dimensions. Un club est un ensemble qui doit aller dans la même direction, mais il évoque "nous" et "eux" quand il s’agit de faire le mercato. Que ce soit le staff technique ou la cellule de recrutement, on est pourtant tous dans le même bateau. Il faudrait plus d’unité. Mais je connais Hein et cela ne me dérange pas non plus. Il est perfectionniste. Cela fait partie de son caractère. J’ai parfois envie de lui que la perfection ne fait pas partie de ce monde, mais on ne le changera plus."

Les ratés du mercato : "Nous sommes rapidement passés du statut de bon club du milieu du tableau à club du top. On doit encore apprendre certaines choses, d’autant que le football a changé, lui aussi. Avant, un bon réseau suffisait pour recruter de bons joueurs. Maintenant, dès qu’un bon joueur apparaît, tout le monde le connaît. Il faut donc apprendre à dépenser plus, si besoin. À l’avenir, on fera moins de transferts mais on sera prêt à y mettre le prix."

La rumeur Lombaerts : "Au niveau de ses qualités, de son expérience et de sa personnalité, je voudrais le prendre immédiatement. Il serait un bon renfort pour l’équipe, mais je ne pense pas que ce sera possible de le faire revenir à Gand."

L’avenir de Vanhaezebrouck : "J’aimerais que Hein devienne notre Arsène Wenger. Malheureusement, c’est difficile à trouver dans le football actuel. Hein a envie de découvrir d’autres choses et de regoûter à la Ligue des Champions. Quand ? Ce sera à lui de le sentir. Il a un contrat jusqu’en 2018 chez nous. Fin janvier, début février, j’aurai un entretien avec lui, juste tous les deux. On verra déjà un peu comment on peut envisager l’avenir, même si tout dépendra fortement de notre place à la fin de la saison."